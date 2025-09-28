FC Barcelona – Real Sociedad: gdzie oglądać? Transmisja za darmo online (28.09.2025)

FC Barcelona - Real Sociedad: gdzie oglądać? Transmisja tego meczu będzie dostępna w TV oraz za darmo w formie streamu online w STS TV.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Real Sociedad – FC Barcelona: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz Barcelony z Realem Sociedad można obejrzeć w telewizji oraz online. Dostępna jest także darmowa opcja, którą oferuje bukmacher STS. W serwisie STS TV dostępna jest transmisja wszystkich spotkań La Liga, w tym również niedzielnego starcia Dumy Katalonii.

Założenie konta w STS z kodem GOAL nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Potem wystarczy postawić zakład za symboliczne 2 zł i już transmisja będzie dostępna. Możesz oglądać swobodnie w wysokiej jakości na laptopie, telefonie i tablecie.

Jak oglądać mecz Real Sociedad – FC Barcelona w STS TV?

Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w STS TV. Żeby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:

Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postawić kupon przedmeczowy lub live za minimum 2 zł, Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Real Sociedad – FC Barcelona.

Real Sociedad – FC Barcelona: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Spotkanie Real Sociedad – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 28 września 2025 roku o godzinie 18:30.

Real Sociedad – FC Barcelona: stream online

Mecz będzie dostępny również online na platformie Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Kibice mogą oglądać spotkanie także na stronie elevensports.pl. Oprócz tego w STS TV istnieje możliwość oglądania meczu za darmo po spełnieniu wcześniej opisanych warunków.

