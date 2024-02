Fame MMA 20: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja i karta walk (10.02.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kosecki

Fame MMA 20 – kiedy jest, o której godzinie?

Gala Fame MMA 20 odbędzie się w sobotę, 10 lutego. Początek wydarzenia, które tym razem odbędzie się w TAURON Arenie Kraków, zaplanowano na godzinę 19:30.

Gdzie oglądać Fame MMA 20?

Transmisję gali Fame MMA 20 można obejrzeć w Internecie, wykupując pakiet PPV na stronie famemma.tv. Wcześniejsze edycje były dostępne także na platformie Polsat Box Go, ale tym razem wygląda na to, że nie ma takiej opcji. Warto dodać, że dwie walki z karty wstępnej będą transmitowane na kanale YouTube organizacji.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 20?

Dostęp do transmisji z gali Fame MMA 20 w systemie pay per view jest dostępny w dwóch wariantach cenowych. Podstawowa opcja kosztuje 39,99 zł i obejmuje dostęp do transmisji w jakości 720p oraz możliwość odtworzenia gali do 24 godzin od jej zakończona. Opcja premium jest 5 zł droższa, ale dzięki niej otrzymujemy transmisję w jakości 1080p, a jej zapis dostępny jest przez tydzień.

Fame MMA 20: Pay per view

FAME MMA 20: Kto będzie walczył? Karta walk

Najciekawszą walką dla czytelników Goal.pl może być starcie Jakuba Koseckiego z Łukaszem Tuszyńskim. Popularny “Kosa” to pięciokrotny reprezentant Polski i były zawodnik m.in. Legii Warszawa. Oprócz tego na jubileuszowej gali odbędzie się turniej K-1, w którym zmierzy się ośmiu zawodników.

Walka wieczoru: Finał turnieju K-1

Finał turnieju K-1 Co-main event: [K-1, duże rękawice] Michał “Boxdel” Baron – Kasjusz “Don Kasjo” Życiński

[K-1, duże rękawice] Michał “Boxdel” Baron – Kasjusz “Don Kasjo” Życiński [K-1, małe rękawice] Marcin “Xayoo” Majkut – Dariusz “Daro Lew” Kaźmierczuk

[K-1, małe rękawice] Ferrari/Krycha – Tańcula/Wiewiór (półfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Filipek/Malczyński – Bratan/Polak – (półfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Jakub Kosecki – Łukasz “Tuszol” Tuszyński

[MMA] Norman Parke – Michał “Wampir” Pasternak

[Specjalna formuła] Natan Marcoń – Piotr Szeliga

[K-1, małe rękawice] Amadeusz “Ferrari” Roślik – Krystian “Krycha” Wilczak (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Josef “Bratan” Simao – Adrian “Polak” Polański – (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Arkadiusz Tańcula – Maksymilian “Wiewiór” Wiewiórka – (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Filip “Filipek” Marcinek – Dawid Malczyński – (ćwierćfinał turnieju)

[K-1, małe rękawice] Marta “Murcix” Błoch – Paulina Kozłowska

[Boks, małe rękawice] Tomek Olejnik – Wiktor „Wronek” Wronka

Fame MMA 20 – gdzie obstawiać?

