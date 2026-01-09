Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.01.2026)

Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund na inaugurację 16. kolejki 1. Bundesligi. Mecz odbędzie się w piątek (9 stycznia) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Eintracht – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Dino Toppmollera ma obecnie drugą najgorszą defensywę w lidze – na koncie jest już 30 straconych bramek. Przed przerwą zimową Orły zremisowały z Hamburgerem SV (1:1) i zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli.

Z kolei zespół Niko Kovaca spisuje się znacznie lepiej. Borussia jest wiceliderem Bundesligi, a jedynej porażki doznała w starciu z Bayernem Monachium. Jednak to ofensywa pozostawia sporo do życzenia. Najlepszym strzelcem drużyny jest Serhou Guirassy, który ma na koncie sześć ligowych trafień. Sprawdź, gdzie będzie można obejrzeć mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund.

Eintracht – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji siódmej z drugą ekipą obecnego sezonu Bundesligi o godzinie 20:30.

Eintracht – Borussia Dortmund: stream online

Spotkanie pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Borussią Dortmund można także oglądać w internecie na portalu elevensports.pl. Mecz będzie dostępny też w usłudze STS TV. Dostęp do meczu u bukmachera uzyskasz po wykonaniu kilku kroków.

Jak oglądać mecz Eintracht – Borussia Dortmund w STS TV?

Mecz Eintracht – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Eintracht – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Eintracht – Borussia Dortmund: sonda

Eintracht – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytami meczu są piłkarze Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB, to taki kurs wynosi około 2.10. Zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.50.

Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 3.70 3.75 2.10 Odds are subject to change. Last updated 9 stycznia 2026 17:56

Kiedy odbędzie się mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund? Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (9 stycznia) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

