Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.01.2026)

Eintracht – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
Eintracht Frankfurt podejmie Borussię Dortmund w ramach 16. kolejki 1. Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Dino Toppmollera ma obecnie drugą najgorszą defensywę w lidze – na koncie jest już 30 straconych bramek. Przed przerwą zimową Orły zremisowały z Hamburgerem SV (1:1) i zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli.
Z kolei zespół Niko Kovaca spisuje się znacznie lepiej. Borussia jest wiceliderem Bundesligi, a jedynej porażki doznała w starciu z Bayernem Monachium. Jednak to ofensywa pozostawia sporo do życzenia. Najlepszym strzelcem drużyny jest Serhou Guirassy, który ma na koncie sześć ligowych trafień. Sprawdź, gdzie będzie można obejrzeć mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund.
Eintracht – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Mecz Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund będzie można śledzić na żywo na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji siódmej z drugą ekipą obecnego sezonu Bundesligi o godzinie 20:30.
Eintracht – Borussia Dortmund: stream online
Spotkanie pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Borussią Dortmund można także oglądać w internecie na portalu elevensports.pl. Mecz będzie dostępny też w usłudze STS TV. Dostęp do meczu u bukmachera uzyskasz po wykonaniu kilku kroków.
Jak oglądać mecz Eintracht – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz Eintracht – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Eintracht – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Eintracht – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz?
- Eintracht Frankfurt 33%
- Remis 33%
- Borussia Dortmund 33%
3+ Votes
Eintracht – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytami meczu są piłkarze Borussii Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną BVB, to taki kurs wynosi około 2.10. Zwycięstwo Eintrachtu Frankfurt zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.50.
Spotkanie zostanie rozegrane w piątek (9 stycznia) o godzinie 20:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
