Dinamo City – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Podopieczni Adriana Siemieńca planują dopełnić formalności. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w czwartek o godzinie 20:45.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać?

Dzisiaj wieczorem Jagiellonia Białystok rozegra rewanżowe spotkanie z Dinamo City w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Ekipa Dumy Podlasia jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo przed tygodniem na Słonecznej pewnie pokonała albański zespół 3:0. Podopieczni Adriana Siemieńca jadą więc na Bałkany z jasnym celem – potwierdzić swoją wyższość i bez większych nerwów przypieczętować awans do fazy ligowej, gdzie rywalizowali już w ostatniej edycji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:45.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, transmisja w TV

To spotkanie będzie transmitowane z polskim komentarzem na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Mecz Dinamo City – Jagiellonia Białystok obejrzysz także w internecie – za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, sonda

Dinamo City – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Dinamo City wynosi około 5.15, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to mniej więcej 1.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.95. Zakładając nowe konto w Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Gdzie obejrzeć spotkanie Dinamo City – Jagiellonia Białystok? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Dinamo City – Jagiellonia Białystok? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 20:45.

