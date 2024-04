Crystal Palace - Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 32. kolejki Premier League Crystal Palace zmierzy się z Manchesterem City. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Początek o godzinie 13:30.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Crystal Palace Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 04:31 .

Crystal Palace – Manchester City, gdzie oglądać

Manchester City w poprzedniej kolejce rozbił Aston Villę aż 4:1, jednak wcześniej zaliczył dwa remisy z rzędu w pojedynkach z Arsenalem i Liverpoolem, czym nieco skomplikował swoją sytuację w walce o mistrzostwo Anglii. Teraz to Obywatele muszą oglądać się na wyniki innych zespołów. W sobotę powinni dopisać trzy punkty w ligowej tabeli. Crystal Palace jest na czternastym miejscu. Nie musi martwić się utrzymaniem, ale nie walczy też o nic więcej.

Sprawdź także nasze typy bukmacherskie na dziś

Crystal Palace – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Starcie Crystal Palace – Manchester City będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

Crystal Palace – Manchester City, transmisja online

Mecz Obywateli możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Crystal Palace – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zgodnie z przewidywaniami zdecydowanym faworytem tego starcia jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo Obywateli są dość niskie i oscylują wokół 1,35. Dla porównania typy na wygraną Crystal Palace wynoszą około 8,50.

Crystal Palace Manchester City 10.3 5.75 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 04:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Crystal Palace – Manchester City? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2 oraz online w CANAL+ Online i na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Crystal Palace – Manchester City? Mecz rozpocznie się w sobotę, 6 kwietnia, o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.