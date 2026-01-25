Crystal Palace - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (25 stycznia) mecz 23. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Cole Palmer

Crystal Palace – Chelsea, gdzie oglądać?

W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Crystal Palace – Chelsea. Faworytem tej londyńskiej rywalizacji jest wyżej sklasyfikowany zespół The Blues, który liczy na utrzymanie się w ścisłej ligowej czołówce. Gospodarze w przypadku pokonania przyjezdnych zbliżyliby się do nich na dystans trzech punktów. Czy tak się stanie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Crystal Palace – Chelsea

Crystal Palace – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Crystal Palace – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Crystal Palace – Chelsea, transmisja online

Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Crystal Palace – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że po trzy punkty w londyńskiej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 2.02. Współczynnik na sukces Crystal Palace w postaci remisu lub wygranej wynosi natomiast 3.60.

Crystal Palace Chelsea 3.60 3.60 2.02 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 20:29

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Chelsea? Spotkanie Crystal Palace – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Crystal Palace – Chelsea? Mecz odbędzie się już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 15:00.

