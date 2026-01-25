Crystal Palace – Chelsea, gdzie oglądać?
W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Crystal Palace – Chelsea. Faworytem tej londyńskiej rywalizacji jest wyżej sklasyfikowany zespół The Blues, który liczy na utrzymanie się w ścisłej ligowej czołówce. Gospodarze w przypadku pokonania przyjezdnych zbliżyliby się do nich na dystans trzech punktów. Czy tak się stanie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Crystal Palace – Chelsea
Crystal Palace – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Crystal Palace – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.
Crystal Palace – Chelsea, transmisja online
Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Crystal Palace – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Crystal Palace
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Crystal Palace – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy spodziewają się, że po trzy punkty w londyńskiej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 2.02. Współczynnik na sukces Crystal Palace w postaci remisu lub wygranej wynosi natomiast 3.60.
Spotkanie Crystal Palace – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 15:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.