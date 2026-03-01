Cremonese – Milan, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od starcia, w którym zobaczymy AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese. Rossoneri przystąpią do tego meczu po niespodziewanej porażce z Parmą Calcio (0:1).
US Cremonese również nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Podopieczni Davide Nicoli zostali bowiem rozbici przez AS Romę (0:3). Nadchodzące starcie zapowiada się ciekawie, ale zdecydowanym faworytem jest oczywiście AC Milan.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Cremonese – Milan, transmisja w TV
Spotkanie US Cremonese – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Cremonese – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Cremonese – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Cremonese
- remisem
- wygraną Milanu
0 Votes
Cremonese – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa US Cremonese natomiast sięga nawet 6.25.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 12:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.