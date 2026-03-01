AC Milan w niedzielny wieczór zagra na wyjeździe z US Cremonese w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Koni De Winter

Cremonese – Milan, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od starcia, w którym zobaczymy AC Milan. Tego dnia podopieczni Massimiliano Allegriego zmierzą się na wyjeździe z US Cremonese. Rossoneri przystąpią do tego meczu po niespodziewanej porażce z Parmą Calcio (0:1).

US Cremonese również nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Podopieczni Davide Nicoli zostali bowiem rozbici przez AS Romę (0:3). Nadchodzące starcie zapowiada się ciekawie, ale zdecydowanym faworytem jest oczywiście AC Milan.

Cremonese – Milan, transmisja w TV

Spotkanie US Cremonese – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Cremonese – Milan, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Cremonese – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.50. W przypadku zwycięstwa US Cremonese natomiast sięga nawet 6.25.

Cremonese AC Milan 6.25 4.10 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 10:06

