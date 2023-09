Imago/Newspix.pl fot. Łukasz Sobala Na zdjęciu: Nono

Cracovia – Korona, gdzie oglądać

Ostatnie spotkania Cracovii nie należały do najatrakcyjniejszych. Dość powiedzieć, że w rywalizacji z Wartą Poznań Pasy oddały zaledwie jeden celny strzał. Zespół dobrze radzi sobie jednak w defensywie, dzięki czemu pozostaje niepokonany od 10 spotkań.

W ubiegłym sezonie Korona Kielce przegrała z Cracovią na wyjeździe 0:2. Na własnym stadionie udało jej się już zanotować trzy punkty. W kampanii 2023/24 Korona radzi sobie jak na razie bardzo słabo i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Jest zatem wiele do porpawy.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Cracovia – Korona Kielce.

Cracovia – Korona, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie rozgrywane w Krakowie obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 17:30.

Cracovia – Korona, transmisja online

Mecz Cracovii z Koroną Kielce obejrzycie także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest aktualnie atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Cracovia – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Cracovia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.90. Typ na triumf Korony Kielce to już 4.40.

Cracovia Korona Kielce 1.90 3.60 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 07:44 .

