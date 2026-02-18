REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Club Brugge – Atletico Madryt: gdzie oglądać?
Przed nami starcie pomiędzy Clubem Brugge a Atletico Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Belgowie zajęli 19. pozycję, a Hiszpanie uplasowali się na 14. miejscu w tabeli fazy ligowej, dlatego obie drużyny muszą rywalizować w play-offach. Pierwsze spotkanie z dwumeczu zapowiada się emocjonująco, bo każda ze stron będzie chciała przybliżyć się do promocji do 1/8 finału Champions League. Początek tej rywalizacji już w środę, 18 lutego o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Club Brugge – Atletico Madryt: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Clubem Brugge a Atletico Madryt będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2. Zawody skomentują Piotr Laboga oraz Leszek Orłowski.
Club Brugge – Atletico Madryt: stream online
Mecz w ramach play-offów Ligi Mistrzów możesz obejrzeć również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online.
Club Brugge – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie
Liga Mistrzów |
18 lutego 2026
21:00
Club Brugge – Atletico Madryt: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w tę środę (18 lutego) o godzinie 21:00.
