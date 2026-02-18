Club Brugge – Atletico Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (18.02.2026)

17:33, 18. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Club Brugge – Atletico Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami belgijsko-hiszpańskie starcie w ramach Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 21:00.

Jan Oblak
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak
Club Brugge – Atletico Madryt: gdzie oglądać?

Przed nami starcie pomiędzy Clubem Brugge a Atletico Madryt w ramach 1/16 finału Ligi Mistrzów. Belgowie zajęli 19. pozycję, a Hiszpanie uplasowali się na 14. miejscu w tabeli fazy ligowej, dlatego obie drużyny muszą rywalizować w play-offach. Pierwsze spotkanie z dwumeczu zapowiada się emocjonująco, bo każda ze stron będzie chciała przybliżyć się do promocji do 1/8 finału Champions League. Początek tej rywalizacji już w środę, 18 lutego o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Club Brugge – Atletico Madryt.

Club Brugge – Atletico Madryt: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Clubem Brugge a Atletico Madryt będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2. Zawody skomentują Piotr Laboga oraz Leszek Orłowski.

Club Brugge – Atletico Madryt: stream online

Mecz w ramach play-offów Ligi Mistrzów możesz obejrzeć również w internecie. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Club Brugge – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Club Brugge

Liga Mistrzów |

18 lutego 2026

21:00

Kursy nie są obecnie dostępne.
Atletico Madryt
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 20:59

Club Brugge – Atletico Madryt: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Club Brugge – Atletico Madryt?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2.

Kiedy odbędzie się mecz Club Brugge – Atletico Madryt?

Pierwszy gwizdek wybrzmi już w tę środę (18 lutego) o godzinie 21:00.

