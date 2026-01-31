Chelsea – West Ham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (31 stycznia) mecz 24. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea – West Ham, gdzie oglądać?

W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – West Ham. Obie drużyny mogą chwalić się serię zwycięstw, więc o poziom sportowy powinniśmy być spokojnie. Ktoś w Londynie po tym spotkaniu będzie miał jednak zły humor. Gospodarze chcą utrzymać się w czołówce ligi, z kolei goście bronią się przed spadkiem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Chelsea – West Ham, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Chelsea – West Ham, transmisja online

Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – West Ham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Chelsea 100%

Remis 0%

Wygrana West Hamu 0% 1+ Votes

Chelsea – West Ham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.59, przy współczynniku 5.10 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 4.35.

Chelsea West Ham 1.59 4.35 5.10 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 15:56

Gdzie oglądać mecz Chelsea – West Ham? Spotkanie Chelsea – West Ham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – West Ham? Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 18:30.

