Chelsea – West Ham, gdzie oglądać?
W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – West Ham. Obie drużyny mogą chwalić się serię zwycięstw, więc o poziom sportowy powinniśmy być spokojnie. Ktoś w Londynie po tym spotkaniu będzie miał jednak zły humor. Gospodarze chcą utrzymać się w czołówce ligi, z kolei goście bronią się przed spadkiem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – West Ham
Chelsea – West Ham, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Chelsea – West Ham, transmisja online
Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – West Ham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 100%
- Remis 0%
- Wygrana West Hamu 0%
1+ Votes
Chelsea – West Ham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.59, przy współczynniku 5.10 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 4.35.
Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 18:30.
