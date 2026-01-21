Chelsea – Pafos, gdzie oglądać?
W 7. kolejce Ligi Mistrzów zagrają Chelsea i Pafos. Obie drużyny przegrały swój ostatni mecz w tych rozgrywkach, co utrudnia im ambicje związane z awansem. The Blues przystąpią do środowej potyczki jako wyraźny faworyt, ale czy uda im się wywiązać z tej roli przed swoją publicznością? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Pafos
Chelsea – Pafos, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Pafos obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ 360.
Chelsea – Pafos, transmisja online
Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Chelsea i Pafos będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Pafos, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 100%
- Remis 0%
- Wygrana Pafos 0%
5+ Votes
Chelsea – Pafos, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Chelsea na poziomie 1.15. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces Pafos (20.00). Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 7.75
Spotkanie Chelsea – Pafos będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ 360, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we środę (21 stycznia) o godzinie 21:00.
