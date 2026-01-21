Chelsea – Pafos: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (21 stycznia) mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Pafos, gdzie oglądać?

W 7. kolejce Ligi Mistrzów zagrają Chelsea i Pafos. Obie drużyny przegrały swój ostatni mecz w tych rozgrywkach, co utrudnia im ambicje związane z awansem. The Blues przystąpią do środowej potyczki jako wyraźny faworyt, ale czy uda im się wywiązać z tej roli przed swoją publicznością? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Pafos

Chelsea – Pafos, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Pafos obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ 360.

Chelsea – Pafos, transmisja online

Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Chelsea i Pafos będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Pafos, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Pafos Wygrana Chelsea 100%

Remis 0%

Wygrana Pafos 0% 5+ Votes

Chelsea – Pafos, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Chelsea na poziomie 1.15. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces Pafos (20.00). Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 7.75

Chelsea Pafos FC 1.14 9.25 19.0 Odds are subject to change. Last updated 21 stycznia 2026 20:56

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Pafos? Spotkanie Chelsea – Pafos będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ 360, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Pafos Mecz odbędzie się już we środę (21 stycznia) o godzinie 21:00.

