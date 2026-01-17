Chelsea – Brentford: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (17 stycznia) mecz 22. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Pedro

Chelsea – Brentford, gdzie oglądać?

W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Brentford. Dla kibiców The Blues to szansa na wygranie pierwszego ligowego spotkania od ponad miesiąca. Trzy punkty pozwoliłyby też gospodarzom wyprzedzić ich najbliższego przeciwnika. W zespole gości taki scenariusz nie wchodzi jednak w grę. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Brentford

Chelsea – Brentford, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Chelsea – Brentford, transmisja online

Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Brentford, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Brentfordu Wygrana Chelsea 50%

Remis 50%

Wygrana Brentfordu 0% 2+ Votes

Chelsea – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.72, przy współczynniku 4.85 na wygraną Brentfordu. Remis wyceniono kursem 3.90.

Chelsea Brentford 1.88 3.90 4.85 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 13:59

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Brentford? Spotkanie Chelsea – Brentford będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Brentford? Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00.

