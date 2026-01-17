Chelsea – Brentford, gdzie oglądać?
W 22. kolejce Premier League zaplanowano mecz Chelsea – Brentford. Dla kibiców The Blues to szansa na wygranie pierwszego ligowego spotkania od ponad miesiąca. Trzy punkty pozwoliłyby też gospodarzom wyprzedzić ich najbliższego przeciwnika. W zespole gości taki scenariusz nie wchodzi jednak w grę. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Brentford
Chelsea – Brentford, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.
Chelsea – Brentford, transmisja online
Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Brentford, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 50%
- Remis 50%
- Wygrana Brentfordu 0%
2+ Votes
Chelsea – Brentford, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 1.72, przy współczynniku 4.85 na wygraną Brentfordu. Remis wyceniono kursem 3.90.
Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00.
