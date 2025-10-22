Chelsea - Ajax Amsterdam: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (22 października) mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Sanchez

Chelsea – Ajax: gdzie oglądać?

W jednym ze środowych meczów 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA rywalizować będą Chelsea i Ajax Amsterdam. Wskazanie faworyta nie należy do zadań trudnych. Kibice i eksperci bezsprzecznie wskazują na gospodarzy jako zespół, który powinien sięgnąć po kolejne trzy punkty, przybliżające ich do walki o bezpośredni udział w 1/8 finału. Gdzie oglądać ten mecz?

Chelsea – Ajax: transmisja TV

Zaplanowany na środę (22 października) mecz z udziałem Chelsea i Ajaxu rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ 360. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Krzysztof Marciniak i Adam Szala.

Chelsea – Ajax: stream online

Środowy mecz Chelsea – Ajax będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Chelsea – Ajax: kto wygra?

Chelsea – Ajax: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem środowej rywalizacji na Stamford Bridge jest Chelsea, której zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.26. Kurs na remis to 6.60. Zdarzenie zakładające wygraną Ajaxu możesz zagrać po kursie sięgającym nawet 10.50.

Chelsea Ajax Amsterdam 1.26 6.60 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:51 .

Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Ajax? Zaplanowany na środę (22 października) mecz Chelsea – Ajax rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Chelsea – Ajax? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ 360, a także online w Canal+ Online.

