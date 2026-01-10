Charlton – Chelsea, gdzie oglądać?
W rozgrywkach Pucharu Anglii aż roi się od niespodziewanych rozstrzygnięć i potknięć faworytów z Premier League. Na taki scenariusz w sobotni wieczór liczy Charlton. Rywalem tej drużyny będzie Chelsea, którą można traktować jako kandydata do końcowego triumfu w rozgrywkach. Najpierw trzeba jednak ograć przedstawiciela Championship. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Charlton – Chelsea
Charlton – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Charlton – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.
Charlton – Chelsea, transmisja online
Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Charlton i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.
Charlton – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Charlton 0%
- Wygrana Chelsea 100%
6+ Votes
Charlton – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy niemal wykluczają scenariusz zakładający brak wygranej Chelsea. Jej potencjalne zwycięstwo wyceniono kursem 1.37. podczas gdy sukces Charlton wiąże się ze współczynnikiem 7.30.
Spotkanie Charlton – Chelsea będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 21:00.
