Charlton – Chelsea: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (10 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

Charlton – Chelsea, gdzie oglądać?

W rozgrywkach Pucharu Anglii aż roi się od niespodziewanych rozstrzygnięć i potknięć faworytów z Premier League. Na taki scenariusz w sobotni wieczór liczy Charlton. Rywalem tej drużyny będzie Chelsea, którą można traktować jako kandydata do końcowego triumfu w rozgrywkach. Najpierw trzeba jednak ograć przedstawiciela Championship. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Charlton – Chelsea

Charlton – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Charlton – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.

Charlton – Chelsea, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Charlton i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Charlton – Chelsea, kto wygra?

Charlton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niemal wykluczają scenariusz zakładający brak wygranej Chelsea. Jej potencjalne zwycięstwo wyceniono kursem 1.37. podczas gdy sukces Charlton wiąże się ze współczynnikiem 7.30.

Charlton Chelsea 7.90 5.50 1.34 Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 20:24

Gdzie oglądać mecz Charlton – Chelsea? Spotkanie Charlton – Chelsea będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Charlton – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 21:00.

