Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.02.2026)

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: gdzie oglądać?
Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra u siebie z Cracovią w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słoniki zajmują ostatnie miejsce w tabeli, choć wystarczy jedno zwycięstwo i wydostaną się ze strefy spadkowej. Pasy pod wodzą Luki Elsnera znajdują się na szóstej lokacie z dorobkiem 27 punktów. Tuż przed startem rundy wiosennej Krakowianie stracili najlepszego strzelca. Filip Stojilković wybrał ofertę włoskiej Pisy. W pierwszej części kampanii Cracovia ograła zawodników Bruk-Bet Termaliki (2:0).
Bruk-Bet Termalica – Cracovia: transmisja w TV
Spotkanie Bruk-Bet Termalica – Cracovia obejrzysz na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizację ze stadionu w Niecieczy skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 19:00.
Bruk-Bet Termalica – Cracovia: stream online
Ponadto starcie Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Cracovią będzie transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, to musisz wykupić odpowiedni pakiet, w którym znajdziesz też wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy.
Bruk-Bet Termalica – Cracovia: sonda
Kto wygra mecz?
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17%
- Remis 17%
- Cracovia 67%
6+ Votes
Bruk-Bet Termalica – Cracovia: kursy bukmacherskie
Większe szanse na zwycięstwo w poniedziałkowej rywalizacji w Niecieczy mają gracze Cracovii, na których kursy wynoszą około 2.55. Triumf zawodników Bruk-Bet Termaliki jest na poziomie mniej więcej 3.40, a remis 3.30.
