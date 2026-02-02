Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.02.2026)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia to spotkanie 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek rywalizacji w poniedziałek (2 lutego) o godz. 19:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: gdzie oglądać?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra u siebie z Cracovią w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słoniki zajmują ostatnie miejsce w tabeli, choć wystarczy jedno zwycięstwo i wydostaną się ze strefy spadkowej. Pasy pod wodzą Luki Elsnera znajdują się na szóstej lokacie z dorobkiem 27 punktów. Tuż przed startem rundy wiosennej Krakowianie stracili najlepszego strzelca. Filip Stojilković wybrał ofertę włoskiej Pisy. W pierwszej części kampanii Cracovia ograła zawodników Bruk-Bet Termaliki (2:0).

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: transmisja w TV

Spotkanie Bruk-Bet Termalica – Cracovia obejrzysz na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizację ze stadionu w Niecieczy skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 19:00.

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: stream online

Ponadto starcie Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z Cracovią będzie transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, to musisz wykupić odpowiedni pakiet, w którym znajdziesz też wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy.

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: sonda

Bruk-Bet Termalica – Cracovia: kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w poniedziałkowej rywalizacji w Niecieczy mają gracze Cracovii, na których kursy wynoszą około 2.55. Triumf zawodników Bruk-Bet Termaliki jest na poziomie mniej więcej 3.40, a remis 3.30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Cracovia 2.80 3.15 2.85 Odds are subject to change. Last updated 2 lutego 2026 17:03

