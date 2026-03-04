REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Brighton – Arsenal, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brighton – Arsenal. Drużyna gospodarzy czeka na pokonanie Kanonierów od czerwca 2020 roku. Niewiele jednak wskazuje na to, że Mewy będą w stanie skutecznie przeciwstawić się aktualnemu liderowi rozgrywek. Przyjezdni z Londynu to zdecydowany faworyt środowej konfrontacji. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Brighton – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Brighton – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.
Brighton – Arsenal, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Brighton i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Brighton – Arsenal, sonda
Brighton – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.67 przy współczynniku 5.25 na wygraną Brighton. Remis wyceniono kursem 3.85
Spotkanie Brighton – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.
