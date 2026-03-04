Brighton & Hove Albion – Arsenal FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.03.2026)

18:40, 4. marca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Brighton – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

Gabriel Martinelli
PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli
Brighton – Arsenal, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brighton Arsenal. Drużyna gospodarzy czeka na pokonanie Kanonierów od czerwca 2020 roku. Niewiele jednak wskazuje na to, że Mewy będą w stanie skutecznie przeciwstawić się aktualnemu liderowi rozgrywek. Przyjezdni z Londynu to zdecydowany faworyt środowej konfrontacji. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Brighton – Arsenal

Brighton – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Brighton – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Brighton – Arsenal, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Brighton i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Brighton – Arsenal, sonda

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Brighton
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
0 Votes

Brighton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.67 przy współczynniku 5.25 na wygraną Brighton. Remis wyceniono kursem 3.85

Brighton
Arsenal
5.20
4.00
1.69
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 18:04
Gdzie oglądać mecz Brighton – Arsenal?

Spotkanie Brighton – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Brighton – Arsenal?

Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.

