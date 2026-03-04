Brighton – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Brighton – Arsenal, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brighton – Arsenal. Drużyna gospodarzy czeka na pokonanie Kanonierów od czerwca 2020 roku. Niewiele jednak wskazuje na to, że Mewy będą w stanie skutecznie przeciwstawić się aktualnemu liderowi rozgrywek. Przyjezdni z Londynu to zdecydowany faworyt środowej konfrontacji. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Brighton – Arsenal

Brighton – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Brighton – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Brighton – Arsenal, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Brighton i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Brighton – Arsenal, sonda

Brighton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.67 przy współczynniku 5.25 na wygraną Brighton. Remis wyceniono kursem 3.85

Brighton Arsenal 5.20 4.00 1.69 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 18:04

Gdzie oglądać mecz Brighton – Arsenal? Spotkanie Brighton – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brighton – Arsenal? Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.

