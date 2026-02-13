Borussia Dortmund – FSV Mainz: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.02.2026)

Borussia Dortmund podejmie FSV Mainz w meczu 22. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja na Signal Iduna Park rozpocznie się w piątek (13 lutego) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Borussia – Mainz: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zagra z FSV Mainz w meczu 22. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 lutego, o godz. 20:30 na Signal Iduna Park i otworzy kolejkę niemieckiej ekstraklasy. Żółto-Czarni są w doskonałej formie i chcą wykorzystać atut własnego boiska, by zmniejszyć stratę do Bayernu Monachium. Drużyna Niko Kovaca wygrała pięć ostatnich ligowych spotkań i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli.

FSV Mainz po trudnym początku sezonu wyraźnie odżyło pod wodzą Ursa Fischera. Drużyna Czerwono-Białych wygrała trzy ostatnie mecze i awansowała na 14. miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej. Zespół z Moguncji będzie chciał sprawić niespodziankę na Signal Iduna Park, choć czeka go trudne zadanie przeciwko rozpędzonej drużynie gospodarzy.

Borussia – Mainz: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – FSV Mainz będzie transmitowany w telewizji na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport 3. Początek ligowej potyczki na Signal Iduna Park o godzinie 20:30.

Borussia – Mainz: stream online

Spotkanie Borussii Dortmund będzie można także śledzić na żywo w internecie na stronie elevensports.pl oraz usłudze Polsat Box Go. Ponadto transmisje znajdziesz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Borussia – Mainz Dortmund w STS TV?

Mecz Borussia – Mainz możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Borussia – Mainz: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund FSV Mainz 05 1.67 4.50 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 21:14

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – FSV Mainz? Spotkanie rozgrywane na Signal Iduna Parka rozpocznie się w piątek (13 lutego) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – FSV Mainz? Mecz obejrzysz na żywo na antenach Eleven Sports 2, Polsat Sport 3 oraz w na portalu elevensports.pl i usłudze Polsat Box Go.

