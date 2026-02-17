Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (17.02.2026)

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo to pierwszy mecz fazy play-off Ligi Mistrzów. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park zaplanowano na wtorek (17 lutego) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund – Atalanta: gdzie oglądać

Borussia Dortmund zmierzy się z Atalantą Bergamo w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie na Signal Iduna Park może okazać się kluczowe dla losów dwumeczu przed rewanżem, który zaplanowano na 25 lutego we Włoszech. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca przegrał dwa ostatnie spotkania w fazie ligowej i chce się przełamać, by wypracować solidną zaliczkę przed wyjazdem.

W drużynie Gian Piero Gasperiniego znakomicie prezentuje się Nicola Zalewski, który wpisał się na listę strzelców w ligowym starciu z Lazio Rzym. Piłkarze z Bergamo są w świetnej formie – wygrali trzy mecze z rzędu i przyjechali do Zagłębia Ruhry w znakomitych nastorjach.

Borussia Dortmund – Atalanta: transmisja w TV

Mecz Borussii Dortmund z Atalantą Bergamo obejrzysz na żywo na antenie CANAL+ Extra 2. Początek rywalizacji na Signal Iduna Park zaplanowano na godzinę 21:00. Bartosz Gleń oraz Maciej Łuczak skomentują mecz.

Borussia Dortmund – Atalanta: stream online

Rywalizacja w ramach fazy play-off Ligi Mistrzów między Borussią Dortmund a Atalantą Bergamo będzie także transmitowana w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu pakietu sportowego.

Borussia Dortmund – Atalanta: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund Atalanta 2.05 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2026 21:06

