Bologna – Roma, gdzie oglądać?
W 1/8 finału rozgrywek Ligi Europy dojdzie do włoskiego starcia, w którym Bologna FC zmierzy się przed własną publicznością z AS Romą. Będzie to starcie zespołów, które marzą o końcowym triumfie. W przypadku Vincenzo Italiano mówilibyśmy o sporej sensacji, natomiast Giallorossi są wymieniani w roli faworytów.
W tym sezonie doszło już do starcia Bologni z AS Romą. Na początku sezonu ligowego lepsza okazała się drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego, która wygrała rezultatem 1:0. Dziś jednak trudno wskazać jednoznacznego faworyta w tym starciu. Rywalizację będzie można śledzić zarówno w telewizji jak i online.
Bologna – Roma, transmisja w TV
Spotkanie Bologna – Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Extra 2.
Bologna – Roma, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć również drogą internetową. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Polsat Box Go.
Bologna – Roma, kto wygra?
Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Polsat Sport Extra 2, a także w usłudze online Polsat Box Go.
Spotkanie odbędzie się już w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45.
