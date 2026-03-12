Bologna FC i AS Roma zmierzą się ze sobą w w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Spotkanie odbędzie się już w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45. Sprawdzamy, gdzie oglądać mecz Bologna - Roma w TV i online.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Bologna – Roma, gdzie oglądać?

W 1/8 finału rozgrywek Ligi Europy dojdzie do włoskiego starcia, w którym Bologna FC zmierzy się przed własną publicznością z AS Romą. Będzie to starcie zespołów, które marzą o końcowym triumfie. W przypadku Vincenzo Italiano mówilibyśmy o sporej sensacji, natomiast Giallorossi są wymieniani w roli faworytów.

W tym sezonie doszło już do starcia Bologni z AS Romą. Na początku sezonu ligowego lepsza okazała się drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego, która wygrała rezultatem 1:0. Dziś jednak trudno wskazać jednoznacznego faworyta w tym starciu. Rywalizację będzie można śledzić zarówno w telewizji jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bologna – Roma, transmisja w TV

Spotkanie Bologna – Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Extra 2.

Bologna – Roma, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć również drogą internetową. Dostęp do transmisji zapewnia usługa Polsat Box Go.

Bologna – Roma, kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Bologna – Roma? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Polsat Sport Extra 2, a także w usłudze online Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Bologna – Roma? Spotkanie odbędzie się już w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45.

