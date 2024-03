IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Bologna – Inter, gdzie oglądać

To, co w tym sezonie wyprawia Bologna FC, przechodzi wszelkie oczekiwania. Obecnie podopieczni trenera Thiago Motty notują serię sześciu kolejnych zwycięstw w Serie A i zacumowali w czołowej czwórce w tabeli. W sobotę Rossoblu czeka jednak najtrudniejszy możliwy test. Na ich stadion przyjedzie bowiem Inter Mediolan. Nerazzurri to prawdziwy walec, jedyny, który pod względem dyspozycji utrzymuje, a nawet przebija tempo Bologni. Mediolańczycy wygrali dziewięć ostatnich starć w lidze i pewnie zmierzają po tytuł.

Bologna – Inter, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie na Stadio Renato Dall’Ara obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Bologna – Inter, transmisja za darmo

Bologna – Inter, transmisja online

Bologna – Inter, kursy bukmacherskie

Choć gospodarze prezentują wyśmienitą formę, faworytem bukmacherów pozostają niezmordowani Nerazzurri.

Bologna Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2024 08:03 .

