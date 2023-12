IMAGO/Michał Stawowiak/Fokusmedia Na zdjęciu: Marcin "Xayoo" Majkut

Bita Śmietanka 2: gdzie oglądać?

Bita Śmietanka 2 to dość nietypowa gala freakfightowa. Organizowana jest przez jednego z najpopularniejszych polskich streamerów – Xayoo. Jego popularność z pewnością ułatwiła namówienie do udziału w gali kilka znanych nazwisk. Główny organizator również pojawi się w oktagonie, a jego rywalem w walce wieczoru będzie Michał “Boxdel” Baron. Jednym z uczestników będzie również Sylwester “Warwick” Wardęga. Łącznie odbędzie się 10 pojedynków.

W przeciwieństwie do największych freakfightowych gal w Polsce, gali Bita Śmietanka 2 nie będzie można obejrzeć “na żywo”. Kibice obserwujący tego typu wydarzenia są z pewnością przyzwyczajeni do tego, że gale transmitowane są w systemie PPV i trzeba wykupić do nich dostęp. W przypadku Bitej Śmietanki 2 jest jednak inaczej. Transmisja będzie prowadzona za darmo na twitchowym i youtubowym kanale Xayoo.

Kiedy jest Bita Śmietanka 2? O której?

Druga edycja gali Bita Śmietanka odbędzie się już w sobotę (16 grudnia). Początek gali zaplanowany jest na godzinę 18:00. Z uwagi na to, że w karcie walk znajduje się aż dziesięć pojedynków, gala powinna potrwać kilka godzin.

Bita Śmietanka 2 PPV: ile kosztuje?

Kibice oglądający organizowane w Polsce gale takie jak Fame MMA, Clout MMA czy Prime MMA, muszą liczyć się z koniecznością wykupienia dostępu do transmisji w systemie PPV. Organizatorzy Bitej Śmietanki 2 poszli jedna inną drogą. Transmisję będzie bowiem można oglądać zupełnie za darmo. Będzie dostępna na kanałach Xayoo na platformach Twitch i Youtube.

Bita Śmietanka 2: Kto będzie walczył? Karta walk

Podczas sobotniej gali Bita Śmietanka 2 w oktagonie zobaczymy 20 zawodników. Czeka nas więc 10 pojedynków. Najciekawiej zapowiada się oczywiście walka wieczoru, w której Marcin “Xayoo” Majkut zmierzy się z Michałem “Boxdelem” Baronem. Kilka innych pojedynków także zapowiada się bardzo ciekawie.

Walka wieczoru: Marcin “Xayoo” Majkut – Michał “Boxdel” Baron

Marcin “Xayoo” Majkut – Michał “Boxdel” Baron Maksymilian “Vysotzky” Wysocki – Sylwester “Warwick” Wardęga

Artur “Rybson” Gębicz – Aleksander “RandomBruce” Kardaś

Patryk “LukiSteve” Czopur – Michał “Scetovichek” Dąbrowski

Michał “Młodziutki” Wojowski – Jakub “Cinkrof” Rokicki

Michał “Bagieta” Gorzelańczyk – Jakub “Jaszczurowy” Matuszyk

Wiktoria “Wikulenta” Natanek – Zuzanna “Meesyka” Komorowska

Miłosz “Dejvid” Boras – Mateusz “Matixoxo” Kosiorek

Kacer “01kacpl” Kędzierski – Tymoteusz Dzik

Oliwier “xOliTroli” Oware – Jan “CPT Babka Lukiego” Starzyński

Bita Śmietanka 2 – gdzie obstawiać?

