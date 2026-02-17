Benfica – Real Madryt: gdzie oglądać? Mecz Realu dzisiaj (17.02.2026)

Benfica - Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów. Początek we wtorek (17 lutego) o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Benfica – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Real Madryt po trzech tygodniach raz jeszcze zagra w Lizbonie na Estadio da Luz. Ich rywalem w rundzie play-off Ligi Mistrzów będzie Benfica z Jose Mourinho na ławce trenerskiej. Nadchodzące spotkanie ma wiele podtekstów, ponieważ przy linii zobaczymy nie tylko „The Special One”, ale również Alvaro Arbeloę, który był jego piłkarzem, gdy ten prowadził Królewskich w latach 2010-2013.

Ostatnie spotkanie zakończyło się wygraną Benfiki (4:2). Gol w doliczonym czasie gry, którego zdobył bramkarz Anatolij Trubin przesądził o wywalczeniu przez Orły awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów. Real Madryt z pewnością będzie chciał się zemścić.

Benfica – Real Madryt: transmisja TV

Real Madryt zmierzy się z Benfiką na wyjeździe we wtorek (17 lutego). Początek meczu na Estadio da Luz w Lizbonie o godzinie 21:00. Transmisja jak zawsze będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1.

Benfica – Real Madryt: stream online

Wtorkowe starcie Benfika – Real Madryt obejrzysz również w internecie. Transmisja na żywo będzie możliwa za pośrednictwem platformy Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Dostęp jest możliwy na komputerze, telefonie oraz tablecie.