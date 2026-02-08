Bayern Monachium – TSG Hoffenheim: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.02.2026)

Bayern – Hoffenheim: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie TSG Hoffenheim w hicie 21. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy przeżywają wyraźny dołek formy w ligowych rozgrywkach. Najpierw zespół Vincenta Kompany’ego sensacyjnie przegrał z Augsburgiem (1:2), a następnie zremisował z Hamburger SV (2:2).
Teraz poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej, ponieważ do stolicy Bawarii przyjeżdża aktualnie trzecia drużyna w tabeli. Piłkarze Hoffenheim wygrali pięć kolejnych meczów ligowych i w tym roku prezentują bardzo wysoką dyspozycję. Ekipa Christiana Ilzera stanie przed szansą sprawienia niespodzianki, a dla Bayernu będzie to poważny test formy.
Bayern – Hoffenheim: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z TSG Hoffenheim będzie do obejrzenia w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Do skomentowania hitowego starcia w 1. Bundeslidze zostali wyznaczeni Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak.
Bayern – Hoffenheim: stream online
Mecz Bayern Monachium – TSG Hoffenheim obejrzysz również online. Spotkanie będzie transmitowane na stronie elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Początek potyczki na Allianz Arenie o godzinie 17:30.
Jak oglądać mecz Bayern – Hoffenheim w STS TV?
Mecz Bayern – Hoffenheim możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Hoffenheim zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 17:30.
