FC Barcelona – Athletic Bilbao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.10.2023)

IMAGO/Bagu Blanco/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Joao Felix

Barcelona – Athletic Bilbao, gdzie oglądać

W dalszym ciągu bez Roberta Lewandowskiego i kilku innych zawodników na ligowych boiskach musi radzić sobie FC Barcelona. W niedzielny wieczór zmierzy się przed własną publicznością z Athletic Bilbao, stając jednocześnie przed szansą zmniejszenia do tylko jednego punktu swojej straty do prowadzącego Realu Madryt.

Niepokonana w tym sezonie Barcelona jest faworytem meczu z drużyną z Kraju Basków, ale goście na pewno nie stoją na straconej pozycji i zrobią wszystko, aby ze stolicy Katalonii wywieźć jeden punkt. Argumentów ku temu nie mają zbyt wielu, ale liczą na wykorzystanie osłabień i słabszej formy rywali. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Athletic Bilbao.

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja na żywo w TV

Mecz FC Barcelona – Athletic BIlbao odbędzie się 22 października (niedziela) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanale CANAL+ Sport, a skomentują go Michał Mitrut i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja na żywo za darmo

Niedzielny mecz Barcelony z Athletic Bilbao możesz obejrzeć za darmo. Wystarczy, że skorzystasz z usługi STS TV, do której dostęp uzyskasz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Athletic Bilbao zostanie odblokowany

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja online

Transmisje meczów Barcelony i innych pojedynków w La Liga można oglądać również drogą internetowa. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać w atrakcyjnej promocji. Decydując się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zaoszczędzić aż 240 zł. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Athletic Bilbao, kto wygra?

Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania, choć zagra mocno osłabiona. Kursy na gospodarzy nie przekraczają 1.70.

FC Barcelona Athletic Bilbao 1.67 4.10 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 11:15 .