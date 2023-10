FC Barcelona – Athletic Bilbao: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2023)

IMAGO/Odyssey /guelbergoes Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona Athletic Bilbao Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2023 22:03 .

Barcelona – Bilbao, typy bukmacherskie

FC Barcelona stanie w niedzielę przed szansą zbliżenia się do Realu Madryt w ligowej tabeli, co postawiłoby ją w znacznie lepszej sytuacji przed zbliżającym się El Clasico. Duma Katalonii potrzebuje do tego zwycięstwa nad Athletic Bilbao. Choć zespół Xaviego Hernandeza zaliczył ostatnio kilka rozczarowujących występów, u siebie w ostatnich tygodniach odprawiał zespoły z kwitkiem. Gospodarzy w niedzielny wieczór czeka niełatwe zadanie, ale moim zdaniem zrobią wszystko, aby wykorzystać potknięcie Królewskich. Mimo dużych osłabień nadal mają zdecydowanie więcej argumentów od ekipy z Kraju Basków. Stawiam na wygraną Barcelony, tym bardziej, że taki zakład w Superbet można postawić po kursie 100.00. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Barcelony

Superbet *100.00 zwycięstwo Barcelony Zagraj!

Kurs 100.00 na wygraną Barcelony z kodem GOAL

Superbet przygotował dla Czytelników goal.pl świetną promocję na niedzielne spotkanie z udziałem Barcelony. Podając podczas rejestracji kod promocyjny GOAL będzie można postawić zakład na wygrana Dumy Katalonii po kursie 100.00, co następnie pozwala na odebranie bonusu o wartości 200 zł. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości przynajmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący typ z oferty przedmeczowej na zwycięstwo Barcelony w meczu z Athletic Bilbao Stawka kuponu – min. 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł

Barcelona – Bilbao, ostatnie wyniki

FC Barcelona pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w stawce, ale jej forma od początku sezonu pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzeniem tego są między innymi dwa remisy w trzech ostatnich kolejkach. Duma Katalonii w tym czasie dzieliła się na wyjeździe punktami z Realem Mallorca i Granadą, remisując za każdym razem 2:2. Pomiędzy tymi meczami pokonała 1:0 u siebie Sevillę. Był to jednocześnie piąty z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrany mecz zespołu Xaviego Hernandeza przed własną publicznością.

W niedzielny wieczór do stolicy Katalonii przybędzie Athletic Bilbao, który jak na swoje możliwości, w tym sezonie spisuje się bardzo solidnie. Po dziewięciu kolejkach Baskowie mają na swoim koncie 17 punktów, które wywalczyli odnosząc pięć zwycięstw i dwukrotnie remisując. W ostatnim meczu przed przerwą na spotkania reprezentacji pewnie 3:0 pokonali u siebie Almerię.

Barcelona – Bilbao, historia

Athletic Bilbao ostatnie zwycięstwo nad Barceloną w lidze odniósł w sierpniu 2019 roku, kiedy przed własną publicznością wygrał 1:0. Od tamtej pory w ramach ligowych rozgrywek obie drużyny mierzyły się siedem razy i sześciokrotnie górą była Duma Katalonii.

Barcelona wygrała również cztery ostatnie spotkania z Bilbao u siebie. W poprzednim sezonie, w meczu na Camp Nou wygrała wysoko 4:0.

Barcelona – Bilbao, kursy bukmacherskie

Barcelona przystąpi do niedzielnego spotkania osłabiona, ale zdaniem bukmacherów jest zdecydowanym faworytem do wygranej. W standardowych ofertach kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicy 1.65-1.67. Rozważając typ na zwycięstwo Barcelony warto skorzystać z promocji Superbet, który pozwala zagrać taki zakład po kursie 100.00. Aby skorzystać z tej oferty należy podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL. Więcej informacji na temat tej oferty przedstawiłem wyżej.

Barcelona – Bilbao, typ kibiców?

Jak zakończy się mecz? zwycięstwem Barcelony 0% remisem 0% zwycięstwem Bilbao 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Barcelony

remisem

zwycięstwem Bilbao

Barcelona – Bilbao, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez ponownie będzie miał duży ból głowy, bowiem ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli pojawić się Robert Lewandowski, Jules Kounde, Frenkie de Jong, Pedri, Raphina i Sergi Roberto. Gotowi do gry powinni natomiast być Lamine Yamal i Alejandro Balde, którzy ostatnio również narzekali na drobne urazy.

Największym nieobecnym w ekipie gości będzie niewątpliwie Nico Williams, który zmaga się z kontuzją pleców. Przeciwko Barcelonie nie będzie mógł także zagrać Yeray Alvarez.

FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Bilbao Ernesto Valverde FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Bilbao Ernesto Valverde Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 13 Iñaki Peña 17 Marcos Alonso 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 32 Fermín López 44 Marc Guiu 46 Pau Prim Alejandro Berenguer Remiro 7 Julen Agirrezabala 13 Óscar de Marcos 18 Imanol García de Albéniz 19 Asier Villalibre 20 Raul Garcia 22 Beñat Prados 24 Unai Gómez 30 Malcom Adu Ares 35 FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Bilbao Ernesto Valverde FC Barcelona Xavi Hernandez 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Athletic Bilbao Ernesto Valverde Rezerwowi ▼ 5 Íñigo Martinez 13 Iñaki Peña 17 Marcos Alonso 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 32 Fermín López 44 Marc Guiu 46 Pau Prim Alejandro Berenguer Remiro 7 Julen Agirrezabala 13 Óscar de Marcos 18 Imanol García de Albéniz 19 Asier Villalibre 20 Raul Garcia 22 Beñat Prados 24 Unai Gómez 30 Malcom Adu Ares 35

Barcelona – Bilbao, transmisja meczu

Spotkanie FC Barcelona – Athletic Bilbao odbędzie się w niedzielę (21 października) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ online, natomiast za pośrednictwem internetu można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Cały czas obowiązuje promocja, dzięki której przy wykupieniu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium można zaoszczędzić 240 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.