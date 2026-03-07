Athletic Bilbao – FC Barcelona: gdzie oglądać? Stream online i transmisja TV (07.03.2026)

Athletic Bilbao zmierzy się z Barceloną w meczu 27. kolejki LaLiga. Spotkanie odbędzie się w sobotę 7 marca 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Athletic Bilbao – Barcelona w TV, online i za darmo.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Athletic Bilbao – Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Athletic Bilbao – Barcelona możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania LaLiga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Athletic Bilbao – Barcelona:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Athletic Bilbao – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Athletic Bilbao – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Mecz 27. kolejki LaLiga pomiędzy Athletic Bilbao a Barceloną zostanie rozegrany w sobotę, 7 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut San Mamés i poprawić swoją sytuację w walce o europejskie puchary, natomiast Barcelona przystępuje do tego spotkania jako lider tabeli i będzie bronić przewagi nad najgroźniejszymi rywalami. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Athletic Bilbao – Barcelona: stream online

Stream online z meczu Athletic Bilbao – Barcelona dostępny będzie w STS TV. Wystarczy rejestracja z kodem GOAL oraz postawienie zakładu za minimum 2 zł, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo bez konieczności wykupywania abonamentu. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą śledzić hit LaLiga na dowolnym urządzeniu.

