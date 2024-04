fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Atalanta – Fiorentina, gdzie oglądać

Atalanta i Fiorentina to ekipy, znajdujące się w tym sezonie w środku tabeli Serie A. Niemniej nie będzie to miało żadnego znaczenia w środowy wieczór, gdy oba zespoły staną do rywalizacji o finał Puchar Włoch. W lepszym położeniu są Toskańczycy, którzy wygrali pierwsze spotkanie.

Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w roli gospodarza wygrali dwa ostatnie mecze. Pokonali kolejno Spezię (5:2) oraz Sassuolo (3:1). Fioletowi mają natomiast za sobą zwycięstwo z Salernitaną (2:0) w trakcie minionego weekendu. Sprawdź nasze typy na mecz Atalanta – Fiorentina.

Atalanta – Fiorentina, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Polsat Sport News. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Atalanta – Fiorentina, transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można śledzić starcie z udziałem Atalanty i Fiorentiny. Spotkanie będzie też emitowane na platformie Polsat Box Go.

Atalanta – Fiorentina, kto wygra

Atalanta – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na wygraną mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Atalanty wynosi 1.81. Remis wyceniono na 3.80. Z kolei opcję na wygraną Fiorentiny oszacowano na 4.30.

Atalanta Fiorentina 1.81 3.80 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2024 06:29 .

