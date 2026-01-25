Arsenal – Manchester United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (25 stycznia) mecz 23. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Arsenal – Manchester United, gdzie oglądać?

W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Manchester United. Będzie to starcie dwóch angielskich potęg, które aktualnie są w różnej sytuacji. Kanonierzy zmierzają po wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Z kolei Czerwone Diabły z nowym trenerem pretendują do utrzymania się w grze o awans do europejskich pucharów. Spotkanie to niezmiennie jednak elektryzuje kibiców angielskiego futbolu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Manchester United

Arsenal – Manchester United, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Arsenal – Manchester United, transmisja online

Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Manchester United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Manchesteru United Wygrana Arsenalu 60%

Remis 0%

Wygrana Manchesteru United 40% 5+ Votes

Arsenal – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że po trzy punkty w hicie kolejki sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.56. Współczynnik na sukces Manchesteru United to 5.60. Remis możesz zagrać po kursie 4.20.

Arsenal Manchester United 1.58 4.40 5.65 Odds are subject to change. Last updated 25 stycznia 2026 17:10

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Manchester United? Spotkanie Arsenal – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Manchester United? Mecz odbędzie się już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 17:30.

