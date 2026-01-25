Arsenal – Manchester United, gdzie oglądać?
W 23. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Manchester United. Będzie to starcie dwóch angielskich potęg, które aktualnie są w różnej sytuacji. Kanonierzy zmierzają po wyczekiwane mistrzostwo Anglii. Z kolei Czerwone Diabły z nowym trenerem pretendują do utrzymania się w grze o awans do europejskich pucharów. Spotkanie to niezmiennie jednak elektryzuje kibiców angielskiego futbolu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Manchester United
Arsenal – Manchester United, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Manchester United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.
Arsenal – Manchester United, transmisja online
Mecz 23. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Manchesteru United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Manchester United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 60%
- Remis 0%
- Wygrana Manchesteru United 40%
5+ Votes
Arsenal – Manchester United, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy spodziewają się, że po trzy punkty w hicie kolejki sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.56. Współczynnik na sukces Manchesteru United to 5.60. Remis możesz zagrać po kursie 4.20.
Spotkanie Arsenal – Manchester United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 17:30.
