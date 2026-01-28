Arsenal – Kairat, gdzie oglądać?
W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Arsenal – Kairat Ałmaty. Anglicy celują w zakończenie fazy ligowej z kompletem zwycięstw. Z kolei Kazachowie marzą o premierowej wygranej na tym szczeblu. Ich sukces odebrano by jednak w kategorii sensacji. Czy do niej dojdzie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Kairat
Arsenal – Kairat, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Kairat obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 10. Spotkanie skomentują Adam Zakrzewski i Leszek Orłowski.
Arsenal – Kairat, transmisja online
Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Arsenalu i Kairatu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Kairat, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 50%
- Remis 0%
- Wygrana Kairatu 50%
2+ Votes
Arsenal – Kairat, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Arsenalu na poziomie 1.03. Współczynnik na zwycięstwo Kairatu wynosi zawrotne 63.00 za każdą postawioną złotówkę.
Mecz odbędzie się już we środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.
