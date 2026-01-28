Arsenal – Kairat: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (28 stycznia) mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Arsenal – Kairat, gdzie oglądać?

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Arsenal – Kairat Ałmaty. Anglicy celują w zakończenie fazy ligowej z kompletem zwycięstw. Z kolei Kazachowie marzą o premierowej wygranej na tym szczeblu. Ich sukces odebrano by jednak w kategorii sensacji. Czy do niej dojdzie? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Arsenal – Kairat, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Kairat obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 10. Spotkanie skomentują Adam Zakrzewski i Leszek Orłowski.

Arsenal – Kairat, transmisja online

Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Arsenalu i Kairatu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Kairat, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Arsenalu na poziomie 1.03. Współczynnik na zwycięstwo Kairatu wynosi zawrotne 63.00 za każdą postawioną złotówkę.

Arsenal Kajrat Ałmaty 1.05 18.0 55.0 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Kairat? Spotkanie Arsenal – Kairat będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 10, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Kairat? Mecz odbędzie się już we środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

