Arsenal – Crystal Palace, gdzie oglądać?
W ramach 9. kolejki rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem drużyn grających swoje mecze domowe w stolicy Anglii. Tym razem gospodarzem będzie Arsenal, który ugości na Emirates Stadium Crystal Palace. Popularni Kanonierzy zmierzają po mistrzostwo kraju. Z kolei ekipa gości chce przede wszystkim przerwać passę trzech spotkań z rzędu bez wygranej. Kto będzie miał powody do świętowania po ostatnim gwizdku sędziego? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Arsenal – Crystal Palace
Arsenal – Crystal Palace, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Crystal Palace obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.
Arsenal – Crystal Palace, transmisja online
Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Crystal Palace, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu 75%
- Remis 0%
- Wygrana Crystal Palace 25%
4+ Votes
Arsenal – Crystal Palace, kursy bukmacherskie
Kurs na wygraną Arsenalu to 1.43. Dla ukazania różnicy jakości między tymi zespołami niech posłuży współczynnik na sukces Crystal Palace, który bukmacherscy analitycy oszacowali na poziomie 7.70. Remis można zagrać po kursie 4.80.
Starcie Arsenal – Crystal Palace będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00.
