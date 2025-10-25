Arsenal FC – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

15:25, 25. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Arsenal - Crystal Palace: typy i kursy na niedzielny mecz 9. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Bukayo Saka
PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Crystal Palace: typy bukmacherskie

Na niedzielne popołudnie w 9. kolejce Premier League zaplanowano aż cztery mecze o godzinie 15:00. Jedno z nich odbędzie się na Emirates Stadium. To tam Arsenal podejmie Crystal Palace. Naturalnie w londyńskiej konfrontacji większe szanse na zwycięstwo daje się gospodarzom, którzy nie przegrali u siebie z tym przeciwnikiem od kwietnia 2019 roku. Czy seria ta będzie podtrzyma po zakończeniu niedzielnego meczu? Mój typ: remis.



STS
2,05
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 25.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Arsenal – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Wrzesień był niezwykle istotnym miesiącem dla Arsenalu. To wtedy gracze Mikela Artety ograli u siebie 3:0 Nottingham Forest, czym zapoczątkowali serię dziewięciu meczów bez porażki. W tym okresie londyńczycy pokonali aż ośmiu przeciwników. Jedyny remis miał miejsce w domowej konfrontacji z Manchesterem City, w której padł wynik 1:1.

Zawodnicy i sztab Crystal Palace zasłużyli w tym sezonie na wiele pochwał. Ostatnie mecze w ich wykonaniu wypadły jednak poniżej oczekiwań. Od zespołu reprezentującego Anglię na arenie międzynarodowej należy oczekiwać zwycięstwa przeciwko rywalowi z Cypru. To jednak AEK Larnaka była górą w niedawnej potyczce w Lidze Konferencji. Crystal Palace straciło też punkty w lidze przeciwko Evertonowi (1:2) i Bournemouth (3:3).

Arsenal – Crystal Palace: historia

Kluby te grają ze sobą regularnie, co pewnie cieszy neutralnych sympatyków piłki nożnej. Arsenal i Crystal Palace są bowiem w stanie stworzyć atrakcyjne i obfitujące w gole widowisko. W minionym sezonie popularni Kanonierzy pokonali rywala na wyjeździe aż 5:1, ale już na Emirates Stadium było 2:2.

Arsenal – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Arsenal to wyraźny faworyt bukmacherskich analityków, stąd kurs na jego zwycięstwo to 1.42. Za każdą postawioną złotówkę na Crystal Palace, bukmacherzy płacą już między 7.40 a 7.75. Z kolei współczynnik na remis oscyluje na poziomie około 4.70.

Arsenal
Remis
Crystal Palace
1.42
4.75
7.40
1.36
4.70
7.70
1.34
4.70
7.75
1.42
4.75
7.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 14:11.

Arsenal – Crystal Palace: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Arsenalu
  • Remis
  • Wygrana Crystal Palace
  • Wygrana Arsenalu
  • Remis
  • Wygrana Crystal Palace

0 Votes

Arsenal – Crystal Palace: przewidywane składy

Arsenal – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Crystal Palace odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

