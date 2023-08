Arka Gdynia – GKS Tychy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.08.2023)

Arka – GKS Tychy: transmisja z meczu. W niedzielę Arka postara się dopisać do konta kolejne punkty w meczu z GKS-em Tychy. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Imago/Newspix.pl fot. Jakub Ziemianin Na zdjęciu: Arka Gdynia

Arka Gdynia – GKS Tychy, gdzie oglądać

Arka Gdynia w ostatnich sezonach ocierała się o Ekstraklasę, jednak do awansu wciąż trochę brakuje. Sezon 2023/24 nie rozpoczął się dla niej najlepiej. Po czterech kolejkach zajmuje dopiero 12. miejsce i ma kiepskie perspektywy na walkę o czołówkę. Z drugiej strony jest to dopiero początek sezonu, więc wiele może się zmienić.

Po czterech kolejkach GKS Tychy dość zaskakująco zajmuje pozycję lidera z kompletem punktów. Drużyna prezentuje się bardzo solidnie, choć bukmacherzy nie typują jej jako faworyta w najbliższym spotkaniu z Arką. W ubiegłym sezonie Tychy w dwóch spotkaniach z ekipą z Gdyni uzbierały zaledwie punkt.

Arka Gdynia – GKS Tychy, transmisja w TV

Arka Gdynia podejmie GKS Tychy w niedzielę 20 sierpnia o godzinie 12:40. Spotkanie transmitowane będzie jedynie na antenie Polsatu Sport Extra.

Arka Gdynia – GKS Tychy, transmisja online

Spotkanie rozgrywane w Gdyni obejrzycie również w Internecie. Umożliwia to usługa Polsat Box Go. Należy jednak wcześniej wykupić do niej dostęp.

Arka Gdynia – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w niedzielnej konfrontacji w Gdyni jest Arka. Typ na zwycięstwo gospodarzy wynosi w przybliżeniu 2.00. Kurs na GKS Tychy to 3.90.

Arka Gdynia GKS Tychy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 09:04 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.