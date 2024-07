PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin de Bruyne nie przeniesie się do Al-Ittihad

Kevin de Bruyne w trakcie letniego okna transferowego miał podążyć śladem innych gwiazd europejskiego futbolu i wybrać się do nowej ligi. Usługami reprezentanta Belgii zainteresowane było Al-Ittihad, z którym środkowy pomocnik miał mieć ustalone warunki indywidualnego kontraktu. Decyzja odnośnie hitowego transferu miała należeć do Manchesteru City, lecz najnowsze wieści w tej sprawie rzucają zupełnie nowe światło na sytuację 33-letniego piłkarza.

Fabrizio Romano powołując się na arabskie źródła, poinformował, że Al-Ittihad oraz Kevin de Bruyne nie ustalili żadnych warunków dot. podpisania kontraktu. Co więcej, temat przeprowadzki belgijskiego zawodnika do klubu, w którym występuje m.in. Karim Benzema, ma w ogóle nie istnieć. Arabski zespół jest w pełni skoncentrowany na pozyskaniu innego gracza z Premier League, a mianowicie Moussy Diaby’ego z Aston Villi. Później głównym celem transferowym ma być sprowadzenie nowego bramkarza, a wśród kandydatów znajduje się klubowy kolega De Bruyne – Ederson.

Wobec nowych informacji odnośnie przyszłości de Bruyne wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra utytułowany pomocnik. Warto przypomnieć, że umowa Belga z Manchesterem City obowiązuje tylko do czerwca 2025 roku. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu, to gracz od stycznia przyszłego roku będzie mógł negocjować z dowolnym klubem.