Rafael Marquez odchodzi z FC Barcelony

FC Barcelona musi pilnie rozpocząć poszukiwania nowego szkoleniowca zespołu rezerw. Rafael Marquez po kilku latach spędzonych w roli trenera drugiej drużyny zdecydował się opuścić klub. Duma Katalonii poinformowała o tym fakcie w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych.

Meksykanin opiekunem rezerw Barcelony był od lipca 2022 roku i prowadził zespół w 82 meczach. Średnio zdobywał 1,72 punktu na mecz. W obydwu sezonach 45-latek doprowadził swój zespół do gry w barażach o awans do 2. Ligi, zajmując kolejno 4. i 3. miejsce.

Po zwolnieniu Xaviego to właśnie Marquez był głównym faworytem do objęcia posady trenera Blaugrany. Ostatecznie Joan Laporta powierzył rolę szkoleniowca bardziej doświadczonemu trenerowi, a wybór padł na Hansiego Flicka. Były piłkarz katalońskiego klubu miał ponownie zająć się pracą z młodzieżą i walczyć o awans do wyższej ligi.

Jednak jak się okazuje, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany, bowiem Marquez dostał ofertę pracy w rodzimej reprezentacji. Były środkowy obrońca ma zostać asystentem selekcjonera reprezentacji Meksyku – Javiera Aguirre. Jego zadaniem będzie pomoc w przygotowaniach do mundialu w 2026 roku, którego Meksyk będzie współgospodarzem. Co ciekawe w przeszłości obaj panowie współpracowali w nieco innej roli, bowiem Marquez był piłkarzem meksykańskiej kadry podczas mundialu w 2010 roku. Powołanie na Mistrzostwa Świata w RPA otrzymał od… Javiera Aguirre.