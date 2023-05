Lechia Gdańsk spadła z Ekstraklasy, ale to nie dotyczy wszystkich jej piłkarzy. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Łukasz Zwoliński zdecydował się podpisać długi kontrakt z Rakowem Częstochowa. Napastnik miał też zapytania z Turcji oraz Niemiec.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Raków Częstochowa zakontraktuje Łukasza Zwolińskiego

Polski napastnik 30 czerwca zostanie wolnym zawodnikiem. Miał zapytania z Niemiec i Turcji, ale chce powalczyć z Medalikami o grę w Lidze Mistrzów

W tym sezonie 30-latek strzelił łącznie 13 bramek, z czego dziewięć w Ekstraklasie

Zwoliński zostanie piłkarzem Rakowa

Raków Częstochowa już rozpoczął planowanie kadry na przyszły, wyjątkowy przecież sezon. Medaliki rozpoczną go bowiem zmaganiami w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Szefowie zdają sobie sprawę, że do walki na kilku frontach potrzeba większej liczby jakościowych zawodników.

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, ze świeżo koronowanym mistrzem Polski związał się Łukasz Zwoliński. Kontrakt napastnika z Lechią Gdańsk wygasa 30 czerwca i nawet nie brał pod uwagę gry w Fortuna 1 Lidze. Pytały o niego kluby z Turcji czy Niemiec, ale zdecydował się pozostać w ojczyźnie. Chce z Rakowem wystąpić w europejskich pucharach.

🚨Łukasz Zwoliński zostanie piłkarzem Rakowa Częstochowa. Napastnik zwiąże się z mistrzem Polski trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok: https://t.co/yJIoMjJOtb — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 16, 2023

Zawodnik ma podpisać trzyletnią umowę z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

W trwającej kampanii Zwoliński wystąpił w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i dwie asysty. Był najskuteczniejszym strzelcem Lechii.

Czytaj więcej: Militao już do dyspozycji Ancelottiego, ale czy zagra na Etihad?

Wisła Płock Raków Częstochowa 5.00 4.35 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2023 12:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin