Szymon Żurkowski nie zostanie wykupiony przez Empoli i wraca do Spezii, która jednak nie wiąże z nim dalszych planów. Według „Città della Spezia” możliwy jest powrót pomocnika do Polski po latach spędzonych we Włoszech.

Żurkowski wraca do Spezii po nieudanym wypożyczeniu do Empoli

Szymon Żurkowski nie przekonał działaczy Empoli i po zakończonym wypożyczeniu wraca do Spezii. Klub z Toskanii miał możliwość wykupienia Polaka za 2,5 miliona euro, jednak po rozczarowującym sezonie zdecydował się nie korzystać z tej opcji. Pomocnik rozegrał zaledwie 101 minut w pięciu występach i nie był w stanie wnieść wartości dodanej do zespołu walczącego o utrzymanie.

Żurkowski pozostaje zawodnikiem Spezii, z którą ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku. Mimo to, według włoskiego dziennika „Città della Spezia”, klub z Ligurii nie planuje zatrzymywać pomocnika na kolejny sezon. Po nieudanym roku liczba zainteresowanych jego usługami znacznie spadła, ale realnym scenariuszem staje się jego powrót do ojczyzny.

28-letni pomocnik trafił do Włoch z Górnika Zabrze w 2019 roku, kiedy podpisał kontrakt z Fiorentiną, a od 2023 roku jest formalnie piłkarzem Spezii. Choć jego początki na Półwyspie Apenińskim dawały nadzieję na rozwój kariery, ostatnie sezony nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Powrót do Polski może okazać się dla Żurkowskiego szansą na odbudowę formy i powrót do reprezentacji. W wieku 28 lat ma jeszcze czas, by przypomnieć o sobie w rodzimej lidze i ponownie zapracować na miejsce w kadrze narodowej. Spezia natomiast szuka już nowych rozwiązań w środku pola, skreślając byłego gracza Fiorentiny z planów na sezon 2025/26.