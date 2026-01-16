Znany trener potwierdził odejście. Czas na Manchester United?

Oliver Glasner potwierdza, że wraz z końcem sezonu opuści Crystal Palace. Trener od miesięcy jest łączony z mocniejszymi klubami, w tym Manchesterem United.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Oliver Glasner i Pep Guardiola

Glasner opuści Crystal Palace. Jest gotowy na nowe wyzwanie

Oliver Glasner w lutym 2024 roku dołączył do Crystal Palace. Od tego czasu prowadzona przez niego drużyna stale się rozwija – w sezonie 2024/2025 Orły osiągnęły wielki sukces, zdobywając Puchar Anglii. Nieco później dołożyły do gabloty również Tarczę Wspólnoty po zwycięskim meczu nad Liverpoolem.

Austriak cieszy się bardzo dużym uznaniem na Wyspach Brytyjskich. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy był przymierzany do Manchesteru United, Chelsea, Tottenhamu czy Liverpoolu. Faktem jest, że Crystal Palace robi się już dla niego zbyt małe, co sam potwierdził przy okazji piątkowej konferencji. Zapowiedział swoje odejście, do którego dojdzie wraz z końcem obecnego sezonu. Glasner nie przedłuży wygasającej umowy.

51-letni szkoleniowiec jest gotowy na nowe wyzwanie. Wygląda na to, że obejmie mocniejszą drużynę, z którą będzie w stanie walczyć o najwyższe cele.

🚨🔴🔵 BREAKING: Oliver Glasner confirms he will LEAVE Crystal Palace in June, NOT signing a new deal at the club.



“I already informed the club months ago that I wanted a NEW CHALLENGE”. 💣



Exclusive story since December, confirmed. pic.twitter.com/PvdkLzrMRw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Naturalnym krokiem dla Glasnera zdaje się być przeprowadzka na Old Trafford. Oczywiście nie jest to jeszcze przesądzone, ale Manchester United z uwagą przygląda się jego kandydaturze, poszukując trenera pod kątem nowego sezonu.

Bilans Glasnera w Crystal Palace to 43 zwycięstwa w 95 spotkaniach. Zapewnił angielskiemu klubowi dwa cenne trofea.