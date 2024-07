fot. Associated Press / Alamy Stock Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan zdeterminowany, aby pozyskać Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior może mieć kłopot w kolejnej kampanii z grą w Arsenalu, jeśli do klubu z Bologni trafi Riccardo Calafiori. Nie milkną zatem doniesienia na temat przyszłości reprezentanta Polski. Chętny na pozyskanie piłkarza jest między innymi Inter Mediolan. Co prawda dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X przekazał, że na dzisiaj żadna oferta nie wpłynęła na Emirates Stadium z mistrza Włoch. W każdym razie La Gazzetta dello Sport przekonuje, że sprawy nabierają tempa.

Już w rozmowie z Goal.pl insider Gianluca Di Marzio dał do zrozumienia, że Kiwior może wrócić do Serie A. Przekonywał wówczas, że chętni na transfer z udziałem Polaka mogą być działacze Nerazzurrich i Starej Damy. – Są włoskie kluby zainteresowane Kiwiorem, ale gdy pytali o zawodnika działaczy Arsenalu, nie otrzymali zielonego światła na wypożyczenie. Angielski klub bierze pod uwagę tylko transfer definitywny z udziałem zawodnika, nie rozważając propozycji dotyczących wypożyczenia – mówił dziennikarz.

Tymczasem najpopularniejszy dziennik sportowy w Italii w swoim najnowszym wydaniu dał do zrozumienia, że Kiwior wyraził już chęć na to, aby zasilić szeregi mistrza Serie A. Aby jednak transakcja doszła do skutku, to do porozumienia muszą dojść kluby. Arsebal oczekuje za urodzonego w Tychach gracza mniej więcej 25 milionów euro. Z kolei Inter ma zamiar wypożyczyć Kiwiora z opcją transferu definitywnego.

Jeśli transakcja stanie się faktem, to w szeregach mediolańskiej ekipy może być dwóch reprezentantów Polski. Wcześniej klub ze Stadio Giuseppe Meazza wzmocnił Piotr Zieliński.

