Kiwior trafi do giganta Serie A? Di Marzio o Polaku dla Goal.pl

fot. Sipa US / Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Di Marzio i Jakub Kiwior

Jakub Kiwior może wrócić z Arsenalu do Serie A

Jakub Kiwior trafił do Arsenalu w styczniu 2023 roku ze Spezii Calcio. Przedstawiciel Premier League wydał wówczas na transakcję z udziałem reprezentanta Polski blisko 20 milionów euro. Urodzony w Tychach piłkarz jak na razie w lidze angielskiej wystąpił w 27 spotkaniach. Sytuacja polskiego defensora może się jednak skomplikować, jeśli do stołecznej ekipy trafi Riccardo Calafiori z Bologni. Specjalnie dla Goal.pl na ten temat losu polskiego defensora wypowiedział się dziennikarz Gianluca Di Marzio, odnosząc się jednocześnie do prac związanych z transferem objawiania reprezentacji Włoch.

– Aktualnie priorytetem Arsenalu jest znalezienie porozumienia z Bolognią w sprawie pozyskania Riccardo Calafioriego. To główny cel dla klubu. Zawodnik jest zdecydowany na transfer dla angielskiej ekipy. Podjął decyzję w tej sprawie już dwa-trzy tygodnie temu. Nie interesowały go propozycje z: Chelsea, PSG czy Bayeru Leverkusen. Skupia się tylko na tym, aby dołączyć do Arsenalu – mówił znany ekspert w sprawach transferowych w rozmowie z Goal.pl.

– Na razie nie ma jeszcze żadnej umowy z Bolognią, ponieważ cena Calafioriego bardzo się zmieniła. Przed Euro 2024 wynosiła 30-35 milionów euro. Po jego występach dla reprezentacji Włoch klub z Serie A żąda 50 milionów euro, a Arsenal uważa, że ​​to za dużo, będąc gotowym wydać maksymalnie milion lub dwa więcej, ale na pewno nie 10 – uzupełnił Di Marzio.

Inter i Juventus rozważa transfer z udziałem reprezentanta Polski

W związku z ewentualnym transferem Włocha do klubu z Londynu realnym scenariuszem jest to, że Kiwior zmieni pracodawcę. Znany dziennikarz na ten temat tez wypowiedział kilka słów.

– Są włoskie kluby zainteresowane Kiwiorem, ale gdy pytali o zawodnika działaczy Arsenalu, nie otrzymali zielonego światła na wypożyczenie. Angielski klub bierze pod uwagę tylko transfer definitywny z udziałem zawodnika, nie rozważając propozycji dotyczących wypożyczenia – przekonywał Di Marzio.

– Inter Mediolan i Juventus podjęły próby wypożyczenia Kiwiora, ale bez efektu. Myślę, że Juve może zdecydować się na transfer, mając na uwadze to, że Thiago Motta w przeszłości już współpracował z Polakiem – przekazał włoski dziennikarz.

– Juventus jest jednak także zainteresowany Jean-Clairem Todibo, ale jest on ich drugą opcją, ponieważ Nice żąda 40 milionów euro. Wszystko zależy więc od tego, którego piłkarza Juventus sprzeda i za ile. Wówczas stanie się jasne, jaką sumę klub będzie mógł wydać na kolejnego obrońcę – wyjaśnił Di Marzio.

Kiwior ma kontrakt ważny z Kanonierami do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi mniej więcej 30 milionów euro.

