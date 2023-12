We włoskiej prasie spekulacje na temat przyszłości Piotra Zielińskiego nie ustają. Tym razem reprezentant Polski trafił na okładkę Corriere dello Sport. Dziennikarze piszą o zainteresowaniu ze strony Juventusu i Interu Mediolan.

Impas w negocjacjach Zielińskiego z Napoli

Media piszą o wstrzymanych rozmowach o nowym kontrakcie

Latem o Polaka powalczy Juventus i Inter Mediolan

Juventus i Inter powalczą o transfer Zielińskiego

Przyszłość Piotra Zielińskiego jest szeroko komentowana we włoskiej prasie. W czwartek reprezentant Polski trafił na okładkę Corriere dello Sport. Pomocnikowi Napoli latem wygasa kontrakt i obecnie nic nie wskazuje na to, że zostanie on przedłużony.

Włoscy dziennikarze informują o dużym prawdopodobieństwie, że Zieliński latem przyszłego roku zostanie wolnym zawodnikiem. Według najnowszych informacji rozmowy o nowej umowie dla polskiego pomocnika miały zostać wstrzymane.

Wszystko wskazuje na to, że o reprezentanta Polski latem powalczy Juventus oraz Inter Mediolan. W Corriere dello Sport nie mają wątpliwości, że za kilka miesięcy będziemy świadkami licytacji. Wygra ten, kto da Zielińskiemu lepszy kontrakt.

