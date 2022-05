Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zdaniem Raffaela Auriemma z Radio Marte, Piotr Zieliński planuje opuścić Neapol. Relacje Polaka z trenerem Azzurrich nie należą do najlepszych i latem pomocnik poszuka innego klubu. Na obecną chwilę możliwy jest wyjazd do Niemiec lub Anglii.

Piotr Zieliński jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Napoli

Polak gra coraz rzadziej, dlatego woli kontynuować karierę w innym miejscu

Aktualnie usługami pomocnika zainteresowanie wykazali Bayern i Tottenham

Zieliński odejdzie z Napoli?

Piotr Zieliński zanotował przeciętną końcówkę sezonu w Napoli. W ostatnim czasie Luciano Spalletti postawił na Polaka od pierwszej minuty tylko w dwóch spotkaniach. To za mało, by utrzymać odpowiedni rytm gry przed startem mundialu w Katarze.

Podobno obu panów podzieliło też kilka pobocznych kwestii, stąd ich relacja pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze niedawno “Zielik” trafiał do siatki Barcy na Camp Nou. Natomiast teraz musi podjąć ważną decyzję odnośnie własnej przyszłości.

Według Raffaela Auriemma z Radio Marte, Zieliński może odejść w letnim okienku chociażby do Bayernu Monachium. Co ciekawe, już wcześniej krążyły plotki o zainteresowaniu polskim pomocnikiem przez Bawarczyków.

– Zieliński chce zmienić klub, bo nie czuje się doceniony. Mówię to wyraźnie: został ukarany. W ostatnich 19. meczach strzelił tylko jednego gola. Miał robić różnicę, lecz zamiast tego cierpi przez lata. Jeśli pójdzie do Bayernu Monachium, to może zobaczymy wielkiego Zielińskiego, którego nie zobaczymy w Neapolu. Potwierdzam, że coś zepsuło się w jego relacji z trenerem – stwierdził Auriemma podczas jednej z audycji.

Słowa dziennikarza trzeba brać jednak z dystansem. Auriemma znany jest ze swoich dywagacji, lecz czasem jego wieści znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Podobno również Liverpool czy Tottenham uważnie obserwują Zielińskiego.

Od startu sezonu zagrał łącznie w 41 meczach, notując w nich pięć goli i siedem asyst. Tymczasem kontrakt wygasa dopiero w 2024 r. Mówi się, że na ewentualnym odejściu Polaka, Napoli zarobi nie mniej niż 30 mln euro.

