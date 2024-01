IMAGO / Adam Starszynski Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz opuści Legię Warszwa

Polak przenosi się do Atlanty United

Legia otrzyma za niego 3,5 mln dolarów

Slisz przenosi się do MLS

Legia Warszawa zdecydowała się sprzedać jednego ze swoich kluczowych zawodników. W tym sezonie Bartosz Slisz wystąpił w 33 meczach. Zanotował w nich trzy asysty i jednego gola.

24-latek występuje na pozycji środkowego pomocnika. Zaczął też grać częściej w dorosłej reprezentacji Polski, gdzie zadebiutował w 2021 roku.

Wcześniej spekulowano, że Slisz może przenieść się krokiem innych zdolnych Polaków do włoskiej Serie A. Ostatecznie wybór padł jednak na Atlantę United, bo to Amerykanie byli najbardziej zdeterminowani, by pozyskać pomocnika Legii. Obecnie dopinane mają być ostatnie formalności związane z transferem. Pewne ma być natomiast to, że do przenosin Slisza dojdzie jeszcze w tym miesiącu.

Atlanta United zajęła szóste miejsce w czasie ostatniego sezonu amerykańskiej MLS.

