Legia Warszawa tej zimy może stracić Bartosza Slisza

TuttOmercatoWeb przekonuje, że polski pomocnik znalazł się na radarze US Lecce

Klub z Serie A jest gotowy przeznaczyć na transakcję z udziałem zawodnika ponad dwa miliony euro

Bartosz Slisz na celowniku Lecce

Legia Warszawa w tej kampanii może mieć kłopot z wywalczeniem mistrzowskiego tytułu. Wojskowi na swoim konie mają już pięć porażek ligowych, tracąc dziewięć oczek do pierwszego Śląska Wrocław. Tym samym ewentualne straty finansowe z tytułu braku mistrzowskiego tytułu klub będzie musiał załatać transferami.

TuttoMercatoWeb przekonuje, że Bartosz Slisz to zawodnik, który przykuł uwagę Lecce. Informacje na ten temat przekazywał też serwis Meczyki.pl. Włosi są podobno zachwyceni reprezentantem Polski. Przedstawiciel Serie A jest gotowy wyłożyć 2,5 miliona euro na transfer Polaka.

Slisz ma kontrakt z 15-krotnym mistrzem Polski do końca czerwca tego roku. Legia jednocześnie w trakcie styczniowego okna transferowego ma ostatnią szansę na to, aby zarobić na transferze z udziałem zawodnika. Chyba że do skutku dojdzie przedłużenie umowy z piłkarzem.

Slisz w tym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach Wojskowych, notując w nich trafienie i trzy asysty.

