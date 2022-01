Pressfocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski nie chce dłużej godzić się z rolą rezerwowego. Polak nalega na wypożyczenie i wkrótce może zmienić klub. Jak przekazał Tuttosport, 19-latek znalazł się na liście życzeń Sampdorii Genua.

Nicola Zalewski poprosił o wypożyczenie

Polak znalazł się na radarze Sampdorii

Ekipa z Genui jest zdeterminowana, aby zakontraktować 19-latka

Zalewski oczekuje więcej występów w Serie A

Nicola Zalewski nie jest do końca zadowolony ze współpracy z Jose Mourinho. Utalentowany pomocnik uzbierał dotychczas 35 minut. Nic dziwnego, że czuje niedosyt i poprosił AS Romę o wypożyczenie. Według Tuttosport, Polakiem zainteresowała się Sampdoria Genua. Na ten moment w grę w chodzi jedynie półroczne wypożyczenie. Oba zespoły prowadzą rozmowy za zamkniętymi drzwiami, więc wkrótce powinna zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie.

Sampdoria are interested in bringing in Nicola Zalewski on loan from Roma. #POL pic.twitter.com/KCY8Corbnp — Scouting Polska (@ScoutingPolska) June 30, 2021

Ze sportowego punktu widzenia, byłby to całkiem ciekawy ruch. W klubie doszło do zmiany na stanowisku trenera. Marco Giampaolo potrzebuje młodych i głodnych gry zawodników, którzy pomogą w walce o utrzymanie we włoskiej elicie. Do tego w kadrze zespołu jest jeszcze Bartosz Bereszyński, dlatego aklimatyzacja w nowym miejscu byłaby zdecydowanie prostsza dla 19-latka.

Zalewski już wcześniej łączony był z przenosinami do innej ekipy. Początkowo większe szanse dawano mu na przenosiny do zaplecza Serie A, gdzie nie musiałby się martwić o miejsce w wyjściowym składzie. Niemniej przy dobrych wiatrach i regularnych występach w Sampdorii, miałby większe szanse na więcej gry w AS Romie lub innym klubie z czołówki ligi.

