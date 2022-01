fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Aguero

2021 rok za nami. W związku z tym można dokonywać różnych podsumowań. Postanowiliśmy w jednym miejscu zestawić piłkarzy, którzy zdecydowali się na zakończenie piłkarskiej kariery w minionych 12 miesiącach.

Aktualnie w piłce nożnej funkcjonują nowoczesne metody regeneracyjne, dzięki którym można przedłużyć karierę do 38-40 lat. Potwierdzeniem tej tezy są tacy zawodnicy jak: Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo, czy Thiago Silva. Aczkolwiek nie każdy jest do tego zdolny. Tym samym w 2021 roku znaleźli się piłkarze, którzy wygrali w przeszłości Ligę Mistrzów, byli finalistami mistrzostw świata i Euro, ale podjęli decyzję, która może skutkować tym, że wielu z nich będzie brakowało kibicom.

Sergio AGUERO – 33 lata (ostatnio FC Barcelona

Argentyńczyk przez wiele lat cieszył swoją grą kibiców Manchesteru City. Wcześniej bronił natomiast barw Atletico Madryt. Latem minionego roku zdecydował się na dołączenie do FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Sergio Aguero chciał zrealizować marzenie, aby zagrać w jednym zespole klubowym z Lionelem Messi. Wielokrotny zdobywca Złotej Piłki jednak zdecydował się na transfer do Paris Saint-Germain. Tymczasem były napastnik The Citizens przez kilka miesięcy przygotowywał się do debiutu w ekipie z Camp Nou. Po raz pierwszy w szeregach Barcy zagrał dopiero 17 października. Tymczasem 30 października rozegrał ostatnie spotkanie w karierze, któremu towarzyszy smutna historia. Pod koniec pierwszej piłkarzy starcia Barcy z Deportivo Alaves piłkarz zasygnalizował, że ma kłopot z oddychaniem. Po dokładnych badaniach wykryto u Aguero kłopoty z sercem. W grudniu 2021 roku Argentyńczyk ogłosił decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery w wieku 33 lat.

Nos tomamos un día más pero no queríamos dejar de despedirte como te lo merecés.



Este mimo nuestro es una muestra más de cariño de todos los argentinos.



¡Te vamos a extrañar, @aguerosergiokun! 💙 pic.twitter.com/O7KFZh26BW — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 16, 2021

Medhi BENATIA – 34 lata (ostatnio Fatih Karagumruk)

Pod koniec minionego roku ogłoszenie piłkarskiej kariery ogłosił Medhi Benatia. Decyzja ta była zaskakująca. Były już reprezentant Maroka pierwsze kroki w karierze stawiał w lidze francuskiej, broniąc barw przede wszystkim Olympique Marsylia. Na szerokie wody wypłynął natomiast, broniąc barw AS Roma. To właśnie z ekipy z Serie A dołączył za 28 milionów euro do Bayernu Monachium. Z drużyną z Bundesligi wygrał dwa razy mistrzostwo Niemiec, a ponadto triumfował w Pucharze Niemiec. Najbardziej obfity w sukcesy czas w karierze Benatia zaliczył jednak w Juventusie. Wygrał ze Starą Damą trzykrotnie mistrzostwo Serie A, dwa razy Coppa Italia i raz Superpuchar Włoch. W drużynie narodowej rozegrał 58 meczów, w których strzelił dwa gole.

Vedran CORLUKA – 35 lat (ostatnio Lokomotiw Moskwa)

Znany z gry na środku obrony 35-latek decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery przekazał w lipcu 2021 roku. Wpływ na to miała zmieniona strategia Lokomotiwu Moskwa. Aktualnie Verdan Corluka jest jednym z członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Chorwacji. 103-krotny reprezentant kraju największe sukcesy odnosił w Rosji, gdzie raz został mistrzem Rosji i cztery razy sięgał po krajowy puchar. Na swoim koncie ma też dwa mistrzowskie tytuły wywalczone z Dinamo Zagrzeb.

Ezequiel GARAY – 34 lata (ostatnio Valencia CF)

Ezequiel Garal to przede wszystkim finalista mistrzostw świata z 2014 roku. Argentyńczyk w trakcie swojej kariery bronił barw między innymi takich ekip jak: Real Madryt, Benfica, czy ostatnio Valencia. Latem ubiegłego roku zdecydował się na piłkarską emeryturę, a wpływ na taki obrót wydarzeń miały kłopoty zdrowotne zawodnika. Garay zmagał się z dużymi problemami mięśniowymi, co skutkowało tym, że Valencia niechętnie podchodziła do przedłużenia umowy. W trakcie kariery 34-latek został między innymi mistrzem Portugalii i mistrzem Rosji. Na swoim koncie Garay ma też triumfy w krajowych pucharach w Hiszpanii, Portugalii i Rosji. Zaliczył 32 występy w drużynie narodowej. Garay na swoim koncie ma też złoty medal olimpijski wywalczony w 2008 roiku, gdy Argentyna pokonałą Nigerię (1:0) po golu Lionela Messiego, któremu asystował Angel Di Maria.

Ezequiel Garay has announced his retirement 👋



One of a select few players to have played with both Messi and Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/MHRsE009Oy — GOAL (@goal) July 16, 2021

Klaas-Jan HUNTELAAR – 38 lat (ostatnio FC Schalke 04)

Były reprezentant Holandii przedłużał karierę, jak się dało. Klaas-Jan Huntelaar zostanie zapamiętany przez kibiców między innymi z gry w takich ekipach jak: Ajax, Real Madryt, czy Schalke. Sternicy Los Blancos w 2009 roku pozyskali zawodnika, wykładając na jego transfer blisko 30 milionów euro. Ostatecznie w ekipie z La Liga piłkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Podobnie było w Milanie, gdzie przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Filippo Inzaghim. Swoje miejsce na ziemi Huntelaar znalazł jednak w Gelsenkirchen, gdzie łącznie w 249 występach, strzelił 128 goli. W trakcie swojej kariery został między innymi trzykrotnie mistrzem Eredivisie i raz wygrał Puchar Niemiec. W reprezentacyjnym trykocie wystąpił w 76 spotkaniach, zdobywając w nich 42 bramki.

Mario MANDZUKIĆ – 35 lat (ostatnio AC Milan)

Zakończenie kariery przez byłego reprezentanta Chorwacji jest jednym z najbardziej enigmatycznych. Mogło się wydawać, że Mario Mandzukić mimo nieudanej przygody z Milanem mógł jeszcze kontynuować grę przez rok lub nawet dwa. Ostatecznie w ekipie z San Siro były napastnik Juventusu nie został drugim Zlatanem Ibrahimoviciem. Informację o udaniu się na piłkarską emeryturę przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszający list pożegnalny we wrześniu minionego roku. W każdym razie swoją karierę Mandzukić może uznać za udaną. Nie tylko na poziomie klubowym, ale też reprezentacyjnym. Dwukrotnie został piłkarzem roku w Chorwacji. W drużynie narodowej rozegrał 89 meczów, w których strzelił 33 gole. Na swoim koncie ma łącznie ponad 20 trofeów.

Arjen ROBBEN – 37 lat (ostatnio Groningen)

Były reprezentant Holandii jest jednym z tych zawodników, który dwukrotnie decydował się na zakończenie piłkarskiej. Arjen Robben po raz pierwszy zdecydował się na taki krok w 2019 roku, gdy wygasła jego umowa z Bayernem Monachium. Holender zdecydował wówczas, że nie warto kontynuować kariery w innej ekipie. Robben mógł się pochwalić wieloma trofeami wygranymi w Holandii, Anglii, Hiszpanii oraz w Niemczech. Przerwa w grze była jednak krótka. Latem 2020 roku przedstawiciele Groningen zwrócili się do Robbena o pomoc. Holender wówczas zgodził na podpisanie rocznej umowy. Rozegrał siedem spotkań, w których zaliczył dwie asysty. Bez wątpienia oczekiwania względem Robbena były większe. Z drugiej strony doświadczenie 37-latka w szatni ekipy z ligi holenderskiej było na pewno wartością dodaną. W każdym razie latem 2021 roku Robben zdecydował się na kolejne zakończenie piłkarskie kariery. Ogólnie w trakcie kariery Holender wygrał osiem razy mistrzostwo Niemiec, dwa razy mistrzostwo Anglii, trzy razy mistrzostwo Holandii. Na koncie 37-latka jest również jeden triumf w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją Holandii dotarł z kolei w 2010 roku do finału mistrzostw świata, gdzie Oranje przegrali po dogrywce z Hiszpanią (0:1). Jedynego gola w tym boju strzelił Andres Iniesta.

