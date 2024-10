Nicola Zalewski znów łączony jest z odejściem z AS Romy. Tym razem 22-latek może trafić do Fiorentiny w ramach wymiany za Fabiano Parisiego, o czym informuje "La Gazzetta dello Sport".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski odjedzie z Romy, ale pozostanie we Włoszech

Nicola Zalewski od dłuższego już czasu łączony jest z tematem odejścia z AS Romy. W końcówce letniego okienka transferowego reprezentant Polski był bardzo blisko przenosin do Galatasaray Stambuł, co sam zainteresowany potwierdził. Transfer ten jednak nie doszedł do skutku i wahadłowy pozostał w zespole z Wiecznego Miasta przynajmniej do zimy.

Ma on jednak spore problemy z regularną grą w barwach Romy. W tym sezonie zanotował raptem cztery mecze, a w sumie ma nieco ponad 200 minut. Nie ma też goli ani asysty. Tak więc raca kolejny raz temat jego odejścia z klubu. Według informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”, 22-letek może stać się częścią głośniej wymiany wewnątrz Serie A.

Nicola Zalewski trafiłby bowiem do Fiorentiny, a w zamian za reprezentanta Polski do Rzymu powędrowałby Fabiano Parisi. Do całej transakcji miałby dojść już w czasie zimowego okienka transferowego. 23-letni Parisi to również lewy obrońca lub też wahadłowy, który obecnie wyceniany jest na 9,5 miliona euro przez serwis “Transfermarkt”. Polak z kolei wyceniany jest na 12 milionów euro, jego umowa wygasa jednak wraz z końcem czerwca 2025 roku, a Włocha dopiero w 2028 roku.

