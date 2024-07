Sensacyjny transfer z Liverpoolu do Fenerbahce? Chce go Mourinho

ANP/ Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho, Liverpool

Mourinho sięgnie po snajpera Liverpoolu?

Fenerbahce w letnim okienku transferowym definitywnie pozyskało już dwóch zawodników. Çağlar Söyüncü za 8,5 miliona euro trafił do Stambułu z Atletico Madryt, natomiast wykup Rade Krunicia z Milanu kosztował 3,5 mln. Wicemistrzowie Turcji nie zamierzają zwalniać tempa i przygotowują głośny ruch. Pod skrzydła Jose Mourino miałby trafić Darwin Nunez.

Ajansspor twierdzi, że ekipa z Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium wyraża mocne zainteresowanie reprezentantem Urugwaju. Napastnik Liverpoolu jest obecnie wyceniany na aż 70 milionów euro, więc trudno uwierzyć, że “Żółte kanarki” byłyby w stanie spełnić oczekiwania finansowe The Reds. W grę ma wchodzić wypożyczenie.

Darwin Nunez ma za sobą dwa sezony na Anfield Road. W tym czasie rozegrał 96 spotkań, w których strzelił 33 gole i zanotował 17 asyst. Chociaż 25-latek jest mocno krytykowany za skuteczność, to Liverpool raczej nie będzie skłonny oddawać go do Fenerbahce. Mourinho prawdopodobnie tym razem będzie musiał obejść się smakiem. Oczywiście nie można wykluczyć, że Darwin faktycznie zmieni klubowe barwy, ale jeżeli faktycznie dojdzie do takiego ruchu, The Reds bez wątpienia będą preferowali transfer definitywny.

