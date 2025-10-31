Spalletti na łowach w Premier League. Juventus sprowadzi pomocnika?

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - nowy trener Juventusu

Yves Bissouma na radarze Juventusu

Juventus w ostatnim czasie zawodzi zarówno na boiskach Serie A, jak i Ligi Mistrzów, co doprowadziło do zwolnienia Igora Tudora. Władze turyńskiego klubu postanowiły powierzyć zespół doświadczonemu szkoleniowcowi – Luciano Spallettiemu – który w przeszłości prowadził reprezentację Włoch oraz SSC Napoli. 66-letni trener ma tchnąć w drużynę nową energię i przywrócić jej dawny blask. Aby to osiągnąć, liczy na solidne wzmocnienia w zimowym okienku transferowym, szczególnie na kluczowych pozycjach.

Jedną z formacji, która wymaga poprawy, jest bez wątpienia linia środkowa. Włodarze Starej Damy szukają zawodnika, który natychmiastowo podniesie jakość w tej strefie boiska. Jak informuje w piątkowy wieczór włoski dziennik „Tuttosport”, na liście życzeń Juventusu znajduje się między innymi Yves Bissouma, czyli defensywny pomocnik Tottenhamu Hotspur. 42-krotny reprezentant Mali od kilku lat pokazuje się z dobrej strony w Premier League, a jego agresywny styl gry idealnie pasowałby do filozofii Luciano Spallettiego.

Umowa 29-letniego zawodnika z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co może skłonić działaczy Kogutów do rozważenia sprzedaży, żeby w przyszłości uniknąć ewentualnej utraty piłkarza za darmo. Obecnie Bissouma pauzuje z powodu kontuzji, jednak w najbliższych tygodniach powinien wrócić do pełni sił. Pomocnik na boiskach angielskiej ekstraklasy rozegrał już 191 spotkań, w których strzelił 5 goli i zaliczył 2 asysty.