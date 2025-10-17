Borussia interesuje się reprezentantem Turcji. To byłoby duże wzmocnienie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Yunus Akgun na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund oczywiście liczy się w walce o mistrzostwo Niemiec. Obecnie zespół Die Borussen ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli Bundesligi, tracąc 4 oczka do liderującego Bayernu Monachium. Ekipa z Signal Iduna Park wierzy, że jest w stanie dogonić swojego odwiecznego rywala, dlatego planuje dodatkowo wzmocnić skład podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Celem ma być pozyskanie zawodników, którzy od razu podniosą jakość drużyny i zwiększą jej ofensywny potencjał.

Jak informuje turecki dziennik „Milliyet”, na szczycie listy życzeń Borussii Dortmund znajduje się Yunus Akgun. Skauci z Zagłębia Ruhry od dłuższego czasu obserwują poczynania skrzydłowego Galatasaray Stambuł, a pierwsza oferta za filigranowego piłkarza ma trafić do władz tureckiego klubu już w styczniu. Trener ekipy BVB – Niko Kovac – uważa, że 25-letni zawodnik idealnie pasuje do jego zespołu. Atutami prawego napastnika są kreatywność oraz szybkość, co uważa się za kluczowe atrybuty na pozycji skrzydłowego.

Yunus Akgun rozgrywa bardzo dobrą kampanię – w trwającym sezonie pojawił się na boisku w 9 spotkaniach, zdobył 3 bramki i zanotował 1 asystę, będąc jedną z czołowych postaci ekipy Lwów. Prawoskrzydłowy może pochwalić się 17 występami w reprezentacji Turcji, z którą grał między innymi na ostatnich mistrzostwach Europy. Kontrakt mierzącego 173 centymetry zawodnika z gigantem znad Bosforu obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia cenionego atakującego wynosi około 15 milionów euro.