Yokota znalazł się na celowniku Gent

Najlepszy piłkarz Górnika niebawem zmieni otoczenie

Według Piotra Koźmińskiego Belgowie oferują nieco ponad 2 mln euro

Yokota coraz bliżej transferu do Gent

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się doniesienia o możliwym transferze Daisuke Yokoty do KAA Gent. Japończyk był najlepszym piłkarzem Górnika Zabrze w rundzie jesiennej i jest najlepszym strzelcem tego zespołu.

Piotr Koźmiński informuje, że temat transferu Yokoty do drużyny z Gandawy jest już na zaawansowanym poziomie i obecnie toczą się rozmowy między klubami. Kluczowy może okazać się najbliższy weekend, który powinien wiele wyjaśnić w sprawie transferu Japończyka.

Jak dodaje dziennikarz WP SportoweFakty zawodnik Górnika przychylnie patrzy na możliwość przenosin do ligi belgijskiej. Gent oferuje nieco ponad dwa miliony euro, co dla zabrzan wydaje się być kwotą nie do odrzucenia.

Należy też podkreślić, że 30 procent tej sumy trafił łotewskiej Valmiery, skąd Yokota trafił do Górnika. Jednak 14-krotni mistrzowie Polski zapłacili za transfer pomocnika jedynie 30 tysięcy euro, zatem zabrzanie mogą liczyć na zarobek rzędu około 1,5 miliona euro.

